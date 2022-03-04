Окупантів вибили з Миколаєва, бої під містом продовжуються, — голова ОДА (відео)

Зараз звільнили від загарбників військовий аеропорт Кульбакине в місті Миколаїв.

Російські окупанти спробували просунутися та захопити місто Миколаїв. Бійці ЗСУ разом із теробороною вибили їх із цього населеного пункту, повідомляє голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

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Водночас бої на околицях міста Миколаїв наразі все ще тривають, наголосив чиновник. Зараз звільнили від загарбників військовий аеропорт Кульбакине в місті Миколаїв.

Раніше Фокус повідомляв, що бої біля міста Миколаїв розпочалися ще 25 лютого 2022 року. А 2 березня 2022 року бійці Миколаєва відбили десант спецсил, який збирався висадитися в місті.