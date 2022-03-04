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Окупантів вибили з Миколаєва, бої під містом продовжуються, — голова ОДА (відео)
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Зараз звільнили від загарбників військовий аеропорт Кульбакине в місті Миколаїв.
Російські окупанти спробували просунутися та захопити місто Миколаїв. Бійці ЗСУ разом із теробороною вибили їх із цього населеного пункту, повідомляє голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
Водночас бої на околицях міста Миколаїв наразі все ще тривають, наголосив чиновник. Зараз звільнили від загарбників військовий аеропорт Кульбакине в місті Миколаїв.
Раніше Фокус повідомляв, що бої біля міста Миколаїв розпочалися ще 25 лютого 2022 року. А 2 березня 2022 року бійці Миколаєва відбили десант спецсил, який збирався висадитися в місті.