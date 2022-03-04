С начала войны в Украине погибли 331 мирных граждан и 675 получили ранения, - Reuters

По данным представителей ООН, большинство жертв погибли в результате артиллерийских обстрелов, ракетных и авиационных ударов.

С начала военного вторжения России 24 февраля в Украине погибли 331 мирных граждан и еще 675 человек получили ранения, сообщает агентство Reuters.

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Издание приводит информацию Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, согласно которой среди погибших — 19 детей. Большинство гражданских погибли от взрывов в результате обстрелов тяжелой артиллерией, системами залпового огня или нанесения авиационных и ракетных ударов.

Тем временем первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джеппар в своем выступлении на заседании комитета по правам человека ООН сообщила, что за 6 дней с начала войны в Украине погибли 352 граждан, среди них 16 детей, ранения получили более тысячи мирных жителей.

Стоит отметить, что на данный момент подтвердить точное количество жертв не представляется возможным, как это обычно бывает во время крупных военных конфликтов.

Ранее сообщалось, что согласно данным Государственной служба по чрезвычайным происшествиям за 2 марта, в Украине за 7 дней полномасштабных военных действий погибло 2000 мирных жителей. Однако спустя некоторое время информация со страницы Facebook ГСЧС была удалена.

В результате авиаударов российских оккупантов по жилым кварталам 3 марта в Чернигове погибли по меньшей мере 33 человека. Из-под завалов домов достали погибших 33 и 18 раненых.