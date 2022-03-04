З початку війни в Україні загинув 331 мирний громадянин і 675 отримали поранення, — Reuters

За даними представників ООН, більшість жертв загинули внаслідок артилерійського обстрілу, ракетних та авіаційних ударів.

З початку військового вторгнення Росії 24 лютого в Україні загинув 331 мирний громадянин і ще 675 людей отримали поранення, повідомляє агентство Reuters.

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Видання наводить інформацію Управління Верховного комісара ООН з прав людини, за якою серед загиблих — 19 дітей. Більшість цивільних загинули від вибухів внаслідок обстрілів тяжкою артилерією, системами залпового вогню чи заподіяння авіаційних та ракетних ударів.

Тим часом, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппар у своєму виступі на засіданні комітету з прав людини ООН повідомила, що за 6 днів з початку війни в Україні загинули 352 громадяни, серед них 16 дітей, поранення отримали понад тисячу мирних жителів.

Варто зазначити, що наразі підтвердити точну кількість жертв неможливо, як це зазвичай буває під час великих військових конфліктів.

Раніше повідомлялося, що згідно з даними Державної служби з надзвичайних подій за 2 березня, в Україні за 7 днів повномасштабних військових дій загинуло 2000 мирних жителів. Однак, через деякий час інформацію зі сторінки Facebook ДСНС було видалено.

Внаслідок авіаударів російських окупантів по житлових кварталах 3 березня у Чернігові загинули щонайменше 33 особи. З-під завалів будинків дістали загиблих 33 та 18 поранених.