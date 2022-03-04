Взорван мост, соединяющий Украину с Приднестровьем, – СМИ (видео)

По информации местной прессы, взрывов было два.

Видео подрыва железнодорожного моста между Приднестровьем и Одесской областью появилось в Сети.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Это случилось вблизи пгт. Первомайск, расположенном на приднестровском участке Молдовы и украинского села Кучурган (Раздельнянский район Одесской области) на железнодорожном мосту через реку Кучурган, соединяющий территорию непризнанного Приднестровья с Украиной", – пишут местные СМИ.

[ + – ] Момент подрыва моста

Пресса сообщает, что было два взрыва. Первый повредил опору моста, после второго конструкция провисла и не пригодна для дальнейшей эксплуатации.

На вечер 4 марта официальные лица в Кишиневе никаких данных по инциденту не предоставили. Молчит пока что и украинская сторона. По информации в соцсетях, это было сделано для того, чтобы войска РФ не зашли в Одесскую область с территории Приднестровья.

Практика повреждения мостов в этой войне не нова. В Харьковской, Черниговской, Киевской областях взрывают мосты, чтобы заблокировать передвижение техники врага. Например, один из мостов был взорван в Буче.