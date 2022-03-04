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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Підірвали міст, який сполучає Україну з Придністров'ям, – ЗМІ (відео)

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придністров'я
Фото: Скриншот | Вибух мосту на кордоні України та невизнаної республіки Придністров'я

За інформацією місцевої преси, вибухів було два.

Відео підриву залізничного мосту між Придністров'ям та Одеською областю з'явилося в Мережі.

"Це трапилося поблизу смт Первомайськ, розташованому на придністровській ділянці Молдови та українського села Кучурган (Роздільнянський район Одеської області) на залізничному мосту через річку Кучурган, що сполучає територію невизнаного Придністров'я з Україною", – пишуть місцеві.

Момент підриву мосту

Преса повідомляє, що було два вибухи. Перший пошкодив опору моста, після другого конструкція провисла та стала не придатною для подальшої експлуатації.

На вечір 4 березня офіційні особи в Кишиневі жодних даних про інцидент не надали. Мовчить поки що й українська сторона. За інформацією соцмереж, це зробили для того, щоб війська РФ не зайшли в Одеську область з території Придністров'я.

Практика пошкодження мостів у цій війні не є новою. В Харківській, Чернігівській, Київській областях підривають мости, щоб заблокувати пересування техніки ворога. Наприклад, один із мостів підірвали в Бучі.