Украина располагает значительной частью самолетов ВВС на 9 день войны, — Reuters

Военные эксперты считают, что ВВС Украины не разгромлены и все еще способны серьезно угрожать российским самолетам.

Военно-воздушные силы Украины все еще имеют в своем распоряжении значительную часть военных самолетов, даже спустя 8 дней после начала российского вторжения в страну. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на анонимный источник в Министерстве обороны США.

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Несмотря на количественное преимущество и огневое превосходство ВКС России в воздухе, тот факт, что самолеты ВВС Украины все еще летают, говорит о том, что воздушные силы страны не разгромлены. Это оказалось удивительным для многих военных экспертов, пишет издание.

"Украинцы по-прежнему имеют в своем распоряжении значительную часть своей воздушной боевой мощи, как самолетов, так и вертолетов, а также беспилотных систем и систем класса "земля-воздух", — отметил американский чиновник.

Он добавил, что украинские самолеты действительно понесли некоторые потери, в том числе были уничтожены в результате ударов по аэродромам. Однако эксперты считают, что украинские войска с ракетами класса "земля-воздух" все еще способны серьезно угрожать российским самолетам и создавать риск для российских пилотов, пытающихся поддержать наземные силы.

Способность ВВС Украины продолжать военные действия в воздухе является наглядной демонстрацией стойкости страны перед лицом агрессии и повышает моральный дух как ее собственных военных, так и населения Украины, отметил чиновник.

Напомним, что 3 марта украинские военнослужащие уничтожили российский штурмовик Су-25СМ в Киевской области. Журналисты утверждают, что сбитый самолет мог быть причастен к авиаудару по Ирпене.

В Киевской области военнослужащие обнаружили уничтоженный российский вертолет Ка-52. Сообщается что вражеский вертолет был уничтожен с помощью переносного зенитного-ракетного комплекса класса "земля-воздух".