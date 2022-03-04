Україна має у своєму розпорядженні значну частину літаків ВПС на 9 день війни, — Reuters

Військові експерти вважають, що ВПС України не розгромлені і досі здатні серйозно загрожувати російським літакам.

Військово-повітряні сили України все ще мають у своєму розпорядженні значну частину військових літаків навіть через 8 днів після початку російського вторгнення в країну. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на анонімне джерело у Міністерстві оборони США.

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Незважаючи на кількісну перевагу та вогневу перевагу ВПС Росії у повітрі, той факт, що літаки ВПС України все ще літають, говорить про те, що повітряні сили країни не розгромлені. Це виявилося дивним для багатьох військових експертів, пише видання.

"Українці, як і раніше, мають у своєму розпорядженні значну частину своєї повітряної бойової потужності, як літаків, так і гелікоптерів, а також безпілотних систем і систем класу "земля-повітря"", — зазначив американський чиновник.

Він додав, що українські літаки справді зазнали деяких втрат, зокрема було знищено внаслідок ударів по аеродромах. Проте експерти вважають, що українські війська з ракетами класу "земля-повітря" все ще здатні серйозно загрожувати російським літакам та створювати ризик для російських пілотів, які намагаються підтримати наземні сили.

Здатність ВПС України продовжувати військові дії в повітрі є наочною демонстрацією стійкості країни перед агресією та підвищує моральний дух як її власних військових, так і населення України, зазначив чиновник.

Нагадаємо, що 3 березня українські військовослужбовці знищили російський штурмовик Су-25СМ у Київській області. Журналісти стверджують, що збитий літак міг бути причетним до авіаудару по Ірпеню.

На Київщині військовослужбовці виявили знищений російський вертоліт Ка-52. Повідомляється, що ворожий вертоліт був знищений за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу класу "земля-повітря".