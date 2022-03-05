"Маневренная оборона": эксперт рассказал о тактике украинских военных против армии РФ

Глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут заявил, что украинская армия действует на истощение противника, нанося ему "жалящие" удары.

Украинские войска решили отказаться от тактики удержания сплошной линии фронта на государственной границе в пользу маневренной тактики, которая позволяет избежать больших потерь и позволяет неожиданно наносить удары по силам РФ. Об этом в эфире "Радио НВ" рассказал главный редактор портала "Мілітарний", директор благотворительного фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.

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Эксперт отметил, что Вооруженные силы РФ обладают вторым-третьим потенциалом в мире и оснащены огромным количеством техники, поэтому, если бы украинские войска пытались держать линии обороны вдоль границы, они были бы уничтожены. В связи с этим Вооруженные силы Украины применяют маневренную оборону. При этом, если украинская армия временно отступает, это не означает, что определенные территорию "сдаются" оккупантам, подчеркнул Чмут.

Суть этой тактики заключается в том, что сначала украинские военные вступают в бой, затем отступают, таким образом затягивая оккупанта вглубь территории страны. После этого противник останавливается, так как останавливается его логистика и подвоз боеприпасов. Далее ВСУ переходят в контрнаступление, во время которого разбивают колонны техники РФ, нанося по ним удары при помощи артиллерии, авиации, БПЛА Bayraktar TB2 в тех местах, где российские войска этого не ожидают и не могут быстро прикрыть себя с воздуха.

"Я думаю, все видели колонны брошенной российской техники. Это следствие подобной тактики применения Вооруженных сил (Украины)", — сказал Чмут.

Директор "Повернись живим" добавил, что Украине необходимо не держать сплошную линию обороны, а точечными "жалящими" ударами истощать силы противника, деморализовать личный состав, выбивать вражескую технику с позиций для того, чтобы по возможности перейти в контрнаступление. Эта тактика уже реализована на отдельных частях Сумской области, где один из батальонов 93-й отдельной механизированной бригады вышел на рубеж государственной границы, заявил Чмут.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен спрогнозировал, что Украине удастся победить РФ в ходе полномасштабной войны.

Также мы писали о том, как украинским военным в субботу, 5 марта, удалось взять в плен нескольких российских летчиков.