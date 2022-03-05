"Маневрена оборона": експерт розповів про тактику українських військових проти армії РФ

Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що українська армія діє на виснаження супротивника, завдаючи йому "жалячих" ударів.

Українські війська вирішили відмовитися від тактики утримання суцільної лінії фронту на державному кордоні на користь маневреної тактики, що дозволяє уникнути великих втрат і дозволяє несподівано завдавати ударів по силам РФ. Про це в ефірі "Радіо НВ" розповів головний редактор порталу "Мілітарний", директор благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

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Експерт зазначив, що Збройні сили РФ мають другий-третій потенціал у світі і оснащені величезною кількістю техніки, тому, якби українські війська намагалися тримати лінії оборони вздовж кордону, вони були б знищені. У зв'язку із цим Збройні сили України застосовують маневрену оборону. При цьому якщо українська армія тимчасово відступає, це не означає, що певні території "здаються" окупантам, підкреслив Чмут.

Суть цієї тактики полягає в тому, що спочатку українські військові вступають у бій, а потім відступають, таким чином затягуючи окупанта вглиб території країни. Після цього противник зупиняється, тому що зупиняється його логістика та підвезення боєприпасів. Далі ЗСУ переходять у контрнаступ, під час якого розбивають колони техніки РФ, завдаючи по них ударів за допомогою артилерії, авіації, БПЛА Bayraktar TB2 у тих місцях, де російські війська цього не очікують і не можуть швидко прикрити себе з повітря.

"Я думаю, всі бачили колони кинутої російської техніки. Це наслідок такої тактики застосування Збройних сил (України)", — сказав Чмут.

Директор "Повернись живим" додав, що Україні необхідно не тримати суцільну лінію оборони, а точковими ударами, що "жалять", виснажувати сили противника, деморалізувати особовий склад, вибивати ворожу техніку з позицій для того, щоб по можливості перейти в контрнаступ. Цю тактику вже реалізовано на окремих частинах Сумської області, де один з батальйонів 93-ї окремої механізованої бригади вийшов на кордон державного кордону, заявив Чмут.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен спрогнозував, що Україні вдасться перемогти РФ під час повномасштабної війни.

Також ми писали про те, як українським військовим у суботу, 5 березня, вдалося взяти в полон кількох російських льотчиків.