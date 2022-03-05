Десятый день войны: передвижения врага под Сумами, воздушные победы ВСУ в Черниговской области

Все еще сложная обстановка в оккупированном Тростянце, где вражеские войска устроили штаб, расположили более 20 единиц бронетехники, в том числе огнеметный комплекс "Буратино".

Суббота, 5 марта проходит на Сумщине и Черниговщине относительно спокойно. Враг резких движений не делает, перегруппировывая подразделения и совершая мелкие тактические маневры, об этом сообщил Алексей Арестович, советник главы ОПУ, на утреннем брифинге.

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Сумщина

Утром Сумы подверглись авиаудару, в том числе по инфраструктурным объектам, город обстреливают и из артиллерии, написал Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА. Также пострадал город Лебедин, который уже вторые сутки без электроснабжения. Продолжаются авиабомбардировки Ахтырки.

На Сумщине вглубь области двигаются новые силы оккупанта. В частности, большая колонна в сторону города Ромны, как сообщил Денис Ващенко, глава Роменской районной администрации. Он призвал жителей города приготовиться и укрыться в безопасных местах.

Все еще сложная обстановка в оккупированном Тростянце, где вражеские войска устроили штаб, расположили более 20 единиц бронетехники, в том числе огнеметный комплекс "Буратино". Город продолжают терроризировать и грабить. Однако по словам Юрия Бовы, главы горсовета, колонн врага, которые двигаются через Тростянецкую громаду, стало меньше, городские коммунальщики восстанавливают критическую инфраструктуру.

Черниговщина

У защитников Чернигова победы в небе — вчера силы ПВО сбили два штурмовика СУ-25, как сообщает оперативное командование "Північ". Сегодня за утро также сбили вражеский беспилотник и самолет СУ-34, который обстреливал город фугасно-авиациоными бомбами ФАБ-500, каждая из который весит 500 кг. На месте падения самолета работают спасатели из ГСЧС, раненного пилота взяли в плен и допрашивают. Также 58 отдельная мотопехотная бригада имени гетьмана Ивана Выговского сообщила о еще одном сбитом штурмовике СУ-34 в окрестностях села Грабовка в Куликовском районе.

"Наши защитники готовят мощный подарок женщинам к 8 марта. Враг будет пылать, как он пылает уже сейчас", — пошутил утром Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОГА. Также администрация области сообщает, что сегодня впервые за десять дней войн в Чернигов пришли гуманитарные грузы с медикаментами и продовольствием, их стараются распределить по всей области, включая те населенные пункты, где закрепились оккупанты.

Областной центр и его окраины постоянно обстреливают, враг использует огнеметы. В результате обстрелов в области за сутки погибло 17 мирных жителей, сообщает "Суспільне Чернігів".

По словам Владислава Атрошенко, мэра города, в Чернигове частично нет электроэнергии, газа и водоснабжения, поскольку перебита магистральная труба, над ее переподключением работает "Черниговводоканал".

Также Фокус опубликовал комментарии военного эксперта о сбитых российских летчиках и вооружении их штурмовиков. В целом, по информации журналистов, ВСУ уничтожили военную технику врага на $3 млрд.