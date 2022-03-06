Кто не выпускает людей из Мариуполя? CIT проанализировала видео российских СМИ

Представитель батальона "Азов" предупреждает жителя города про обстрелы, однако неясно, мешает ли он ему уехать из города, считают участники CIT.

5 марта стороны конфликта в Украине согласовали "зеленый коридор" для эвакуации мирных жителей Мариуполя. В прокремлевских источниках распространяется видео, где якобы "неонацисты" не выпускают жителей Мариуполя из города, но эта версия не соответствует действительности, сообщает Conflict Intelligence Team.

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Это видео приводит в своей публикации "Комсомольская правда". На нем солдат "Азова" сообщает девушке, что из города выехать нельзя, а та плачет.

[ + – ] Сокращенная версия видео

Впоследствии украинцы обвинили россиян и "деэнэровцев" в том, что те не прекратили обстрелы, что сделало эвакуацию невозможной. В свою очередь, российская сторона обвинила "неонацистов" в том, что те не выпускают мирных жителей из Мариуполя. В подтверждение последней версии и распространяются подобные видео.

"Мы нашли более полную версию этого видео, где человек в украинской форме ездит по городу и убеждает местных жителей не эвакуироваться, поскольку обстрелы не прекратились. На фоне действительно постоянно слышны громкие звуки, похожие на разрывы артиллерийских снарядов", сообщают представители CIT.

[ + – ] Полная версия видео

Судя по шеврону военного, он служит в полку "Азов" Нацгвардии Украины. Основатели и по крайней мере часть личного состава полка известны ультраправыми взглядами. Помимо этого единственного бойца "Азова", в кадре появляется только еще один силовик — украинский полицейский.

"Мы предполагаем, что отрывок публикуется кремлевскими источниками с расчетом на то, что большинство их читателей не понимают украинского, поэтому приводим перевод того, что "азовец" говорит жителям Мариуполя", поясняют представители CIT.

"обеспечить мирный проезд, понимаете? Я не могу вам [сказать]…"

"Мы просто думаем о вашей безопасности в первую очередь, понимаете? Из-за этого ездим быстро всем сообщать, чтобы никто туда не [ехал]…"

"Мы приехали предупредить, чтобы вас не обстреляли там. Вы слышите, что там происходит?"

"Я вам ничего не могу… Я могу вам сейчас сказать одно: не едьте, пожалуйста, пока обстрелы. Мы переживаем в первую очередь за вас".

Группа CIT считает, что полная версия этого видео более соответствует украинской, чем российской версии причин срыва эвакуации гражданского населения из Мариуполя, хотя однозначных выводов на основе одного этого материала (тем более опубликованного одной из сторон конфликта) сделать нельзя.

Впрочем, учитывая, что украинские власти активно эвакуируют население из Харькова и Киева железнодорожным транспортом, странно предполагать, что они стали бы препятствовать эвакуации мирных жителей из Мариуполя. Во всяком случае, очевидно, что отрывок видео, распространяемый в прокремлевских источниках, является не более чем манипуляцией, — говорят представители CIT.

Conflict Intelligence Team — это группа российских независимых блогеров, занимающихся расследованием обстоятельств вооруженных конфликтов. В настоящее время, CIT закрыла свой офис в Москве и эвакуировала персонал за пределы России.

Ранее Фокус сообщал, что Мариуполь пережил первые нападения российских войск 3 марта. Город к этому моменту уже оставался без связи, электричества, тепла и воды.

Эвакуация мирного населения Мариуполя была назначена властями на 5 марта 2022 года, но перенесена из-за непрекращающихся обстрелов города.