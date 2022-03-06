Хто не випускає людей із Маріуполя? CIT проаналізувала відео російських ЗМІ

Представник батальйону "Азов" попереджає мешканця міста про обстріл, проте незрозуміло, чи заважає він йому виїхати з міста, вважають учасники CIT.

5 березня сторони конфлікту в Україні узгодили "зелений коридор" для евакуації мирних жителів Маріуполя. У прокремлівських джерелах поширюється відео, де нібито "неонацисти" не випускають мешканців Маріуполя з міста, але ця версія не відповідає дійсності, повідомляє Conflict Intelligence Team.

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Це відео наводить у своїй публікації "Комсомольська правда". На ньому солдат "Азова" повідомляє дівчині, що з міста виїхати не можна, а та плаче.

[ + – ] Скорочена версія відео

Згодом українці звинуватили росіян і "деенерівців" у тому, що ті не припинили обстріли, що унеможливило евакуацію. Водночас російська сторона звинуватила "неонацистів" у тому, що ті не випускають мирних жителів із Маріуполя. На підтвердження останньої версії поширюються подібні відео.

"Ми знайшли повнішу версію цього відео, де людина в українській формі їздить містом і переконує місцевих жителів не евакуюватися, оскільки обстріли не припинилися. На тлі дійсно постійно чутно гучні звуки, схожі на розриви артилерійських снарядів", повідомляють представники CIT.

[ + – ] Повна версія відео

Судячи із шеврона військового, він служить у полку "Азов" Нацгвардії України. Засновники і, принаймні, частина особового складу полку відомі ультраправими поглядами. Крім цього єдиного бійця "Азова", у кадрі з'являється ще один силовик — український поліцейський.

"Ми припускаємо, що уривок публікується кремлівськими джерелами з розрахунком на те, що більшість їхніх читачів не розуміють українців, тому наводимо переклад того, що "азовець" говорить мешканцям Маріуполя", пояснюють представники CIT.

"забезпечити мирний проїзд, розумієте? Я не можу вам [сказати]..."

"Ми просто думаємо про вашу безпеку насамперед, розумієте? Через це їздимо швидко всім повідомляти, щоб ніхто туди не [їхав]…"

"Ми приїхали попередити, щоби вас не обстріляли там. Ви чуєте, що там відбувається?"

"Я вам нічого не можу... Я можу вам зараз сказати одне: не їдьте, будь ласка, поки що обстріли. Ми переживаємо насамперед за вас".

Група CIT вважає, що повна версія цього відео більше відповідає українській, ніж російській версії причин зриву евакуації цивільного населення з Маріуполя, хоча однозначних висновків на основі цього матеріалу (тим більш опублікованого однією зі сторін конфлікту) зробити не можна.

Утім, враховуючи, що українська влада активно евакуює населення з Харкова та Києва залізничним транспортом, дивно припускати, що вони стали б перешкоджати евакуації мирних жителів із Маріуполя. У всякому разі, очевидно, що уривок відео, який розповсюджується в прокремлівських джерелах, є не більш ніж маніпуляцією, — кажуть представники CIT.

Conflict Intelligence Team — це група російських незалежних блогерів, які розслідують обставини збройних конфліктів. Наразі, CIT закрила свій офіс у Москві й евакуювала персонал за межі Росії.

Раніше Фокус повідомляв, що Маріуполь пережив перші напади російських військ 3 березня. Місто до цього моменту вже залишалося без зв'язку, електрики, тепла та води.

Евакуацію мирного населення Маріуполя було призначено владою на 5 березня 2022 року, але перенесено через безперервний обстріл міста.