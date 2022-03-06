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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Хто не випускає людей із Маріуполя? CIT проаналізувала відео російських ЗМІ

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Маріуполь, евакуація, мешканці, обстріл, безпека
Маріуполь

Представник батальйону "Азов" попереджає мешканця міста про обстріл, проте незрозуміло, чи заважає він йому виїхати з міста, вважають учасники CIT.

5 березня сторони конфлікту в Україні узгодили "зелений коридор" для евакуації мирних жителів Маріуполя. У прокремлівських джерелах поширюється відео, де нібито "неонацисти" не випускають мешканців Маріуполя з міста, але ця версія не відповідає дійсності, повідомляє Conflict Intelligence Team.

Це відео наводить у своїй публікації "Комсомольська правда". На ньому солдат "Азова" повідомляє дівчині, що з міста виїхати не можна, а та плаче.

Скорочена версія відео

Згодом українці звинуватили росіян і "деенерівців" у тому, що ті не припинили обстріли, що унеможливило евакуацію. Водночас російська сторона звинуватила "неонацистів" у тому, що ті не випускають мирних жителів із Маріуполя. На підтвердження останньої версії поширюються подібні відео.

"Ми знайшли повнішу версію цього відео, де людина в українській формі їздить містом і переконує місцевих жителів не евакуюватися, оскільки обстріли не припинилися. На тлі дійсно постійно чутно гучні звуки, схожі на розриви артилерійських снарядів", повідомляють представники CIT.

Повна версія відео

Судячи із шеврона військового, він служить у полку "Азов" Нацгвардії України. Засновники і, принаймні, частина особового складу полку відомі ультраправими поглядами. Крім цього єдиного бійця "Азова", у кадрі з'являється ще один силовик — український поліцейський.

"Ми припускаємо, що уривок публікується кремлівськими джерелами з розрахунком на те, що більшість їхніх читачів не розуміють українців, тому наводимо переклад того, що "азовець" говорить мешканцям Маріуполя", пояснюють представники CIT.

"забезпечити мирний проїзд, розумієте? Я не можу вам [сказати]..."

"Ми просто думаємо про вашу безпеку насамперед, розумієте? Через це їздимо швидко всім повідомляти, щоб ніхто туди не [їхав]…"

"Ми приїхали попередити, щоби вас не обстріляли там. Ви чуєте, що там відбувається?"

"Я вам нічого не можу... Я можу вам зараз сказати одне: не їдьте, будь ласка, поки що обстріли. Ми переживаємо насамперед за вас".

Група CIT вважає, що повна версія цього відео більше відповідає українській, ніж російській версії причин зриву евакуації цивільного населення з Маріуполя, хоча однозначних висновків на основі цього матеріалу (тим більш опублікованого однією зі сторін конфлікту) зробити не можна.

Утім, враховуючи, що українська влада активно евакуює населення з Харкова та Києва залізничним транспортом, дивно припускати, що вони стали б перешкоджати евакуації мирних жителів із Маріуполя. У всякому разі, очевидно, що уривок відео, який розповсюджується в прокремлівських джерелах, є не більш ніж маніпуляцією, — кажуть представники CIT.

Conflict Intelligence Teamце група російських незалежних блогерів, які розслідують обставини збройних конфліктів. Наразі, CIT закрила свій офіс у Москві й евакуювала персонал за межі Росії.

Раніше Фокус повідомляв, що Маріуполь пережив перші напади російських військ 3 березня. Місто до цього моменту вже залишалося без зв'язку, електрики, тепла та води.

Евакуацію мирного населення Маріуполя було призначено владою на 5 березня 2022 року, але перенесено через безперервний обстріл міста.