Украина, возможно, нарушает Женевскую конвенцию, публикуя жесткие кадры с россиянами, - WP

Украинская сторона, публикуя жесткие кадры войны, может помешать себе наказать Россию в судах.

Американская газета The Washington Post написала материал о том, что Украина, вероятно, нарушает Женевскую конвенцию, публикуя в Telegram, Twitter и YouTube кадры пленных и убитых российских военных для всеобщего обозрения.

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Авторы статьи пишут, что таким образом "осажденная Украина применила ужасную тактику в надежде разжечь антиправительственную ярость внутри России".

Журналисты ссылаются, в частности, на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины, которая, по их словам, размещает кадры с ужасами войны.

"На многих изображениях трупы солдат можно увидеть сожженными, разорванными на части, растерзанными среди обломков или брошенными в снегу; на некоторых — их лица крупным планом, застывшие от боли", — говорится в материале.

Упоминаются также те записи, где пленные оккупанты допрашиваются украинцами и "их трясет от эмоций". Внимание акцентиуется на том, что эти ролики могут смотреть все желающие с доступом в интернет, и публикуются они на страницах с широкой аудиторией.

"Украинские чиновники утверждают, что эти леденящие душу изображения предупредят россиян о разрушительных военных действиях, которые Кремль пытается скрыть. В видеороликах, которыми они поделились, о телефонных звонках, которые они разрешили пленным сделать своим семьям, слышно, как украинцы призывают солдат попросить своих родителей выступить против президента России Владимира Путина, чтобы остановить кровопролитие. Но эта тактика также может быть истолкована как нарушение Женевской конвенции, согласно которой правительства должны "во все времена" защищать военнопленных от "оскорблений и общественного любопытства", — говорится в статье.

Также приводится мнение профессора Юго-Западной школы права, изучающего военные преступления — Рейчел Е. Ван Ландингема. Он говорит, что такие нарушения могут показаться незначительными по сравнению с доказательствами того, что россияне убивали мирных жителей и бомбили жилые кварталы. Но это может помешать Киеву привлечь Россию к ответственности за нарушение международного права.

"Закон не позволяет говорить: "Они делают плохие вещи, поэтому мы тоже можем", — сказал Ван Лэндингем.

"Они не хотят настроить международное сообщество против себя. Здесь они должны быть на честном слове. Для них очень опасно в отчаянии делать то, что явно запрещено".

Напомним, Минобороны Украины 7 марта показало свежую статистику о потерям врага с начала войны.

Также Фокус публиковал, какая ситуация с войной в Украине в регионах по состоянию на 7 марта.