Україна, можливо, порушує Женевську конвенцію, публікуючи жорсткі кадри з росіянами, — WP

Українська сторона, публікуючи жорсткі кадри війни, може завадити покарати Росію в судах.

Американська газета The Washington Post написала матеріал про те, що Україна, ймовірно, порушує Женевську конвенцію, публікуючи в Telegram, Twitter та YouTube кадри полонених та вбитих російських військових для загального огляду.

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Автори статті пишуть, що таким чином "обложена Україна застосувала жахливу тактику, сподіваючись розпалити антиурядову лють усередині Росії".

Журналісти посилаються, зокрема, на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України, яка, за їхніми словами, розміщує кадри із жахами війни.

"На багатьох зображеннях трупи солдатів можна побачити спаленими, розірваними на частини, розтерзаними серед уламків або кинутими в снігу; на деяких — їхні обличчя крупним планом, що застигли від болю", — йдеться у матеріалі.

Згадуються також ті записи, де полонені окупанти допитуються українцями та "їх трясе від емоцій". Увага акцентується на тому, що ці ролики можуть дивитися всі бажаючі з доступом до інтернету, і публікуються вони на сторінках із широкою аудиторією.

"Українські чиновники стверджують, що ці моторошні зображення попередять росіян про руйнівні військові дії, які Кремль намагається приховати. У відеороликах, якими вони поділилися, про телефонні дзвінки, які вони дозволили полоненим зробити своїм сім'ям, чути, як українці закликають солдатів попросити своїх батьків виступити проти президента Росії Володимира Путіна, щоб зупинити кровопролиття. Але ця тактика також може бути витлумачена, як порушення Женевської конвенції, згідно з якою уряди повинні "за всіх часів" захищати військовополонених від "образ і суспільної цікавості", — йдеться у статті.

Також наводиться думка професора Південно-Західної школи права, який вивчає військові злочини — Рейчела Е. Ван Ландінгема. Він каже, що такі порушення можуть здатися незначними, порівняно з доказами того, що росіяни вбивали мирних мешканців та бомбили житлові квартали. Але це може стати на заваді Києва, щоб притягнути Росію до відповідальності за порушення міжнародного права.

"Закон не дозволяє говорити: "Вони роблять погані речі, тому ми також можемо", — сказав Ван Лендінгем.

"Вони не хочуть налаштувати міжнародне співтовариство проти себе. Тут вони мають бути на чесному слові. Для них дуже небезпечно у відчаї робити те, що явно заборонено".

Нагадаємо, Міноборони України 7 березня показало свіжу статистику щодо втрат ворога з початку війни.

Також Фокус публікував, яка ситуація із війною в Україні в регіонах станом на 7 березня.