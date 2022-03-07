Украинские военные отбили аэропорт в Николаеве, - глава ОГА (видео боя)

Воины ВСУ пошли в контрнаступление и смогли вернуть под свой контроль международный аэропорт Николаева, а также захватить ряд трофеев.

Украинские военные отбили аэропорт у российских войск в Николаеве. Об этом сообщает глава Облгосадминистрации Виталий Ким в телеграме.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Под Николаевом бойцы ВСУ продолжают контратаковать Вооруженные силы РФ. В результате успешной операции была разгромлена колонна врага и аэропорт полностью перешел под контроль украинских войск.

"Аэропорт наш. Выбили. Устраивайтесь поудобней, самолеты правда сейчас полететь не могут, но аэропорт наш. Это точка нужная. Сейчас мы их по округе, по лесам там пособираем", — заявил Ким.

[ + – ] Николаевский аэропорт находится в северной части Николаева

Он также заявил, что российских военных отбили и по другим направлениям. При этом Ким уточнил, что речь идет о международном аэропорте.

Ранее утром Виталий Ким заявлял о заходе российских войск на территорию Николаевского аэропорта. Публикация вышла в 10:45 утра, а об успешном наступлении украинских войск он сообщил уже в 14:15.

Напомним, 7 марта операторы возобновили работу сетей в Николаеве и ряде других городах.

6 марта Фокус делал детальный обзор боев в Украине против РФ. Глава ОГА опубликовал видео трофейного "Тигра", а также об отражении атаки со стороны аэродрома Кульбакино.