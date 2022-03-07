Українські військові відбили аеропорт у Миколаєві, — голова ОДА (відео бою)

Воїни ЗСУ пішли в контрнаступ і змогли повернути під свій контроль міжнародний аеропорт Миколаєва, а також захопити низку трофеїв.

Українські військові відбили аеропорт у російських військ у Миколаєві. Про це повідомляє голова облдержадміністрації Віталій Кім у телеграмі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Під Миколаєвом бійці ЗСУ продовжують контратакувати Збройні сили РФ. Унаслідок успішної операції було розгромлено колону ворога, і аеропорт повністю перейшов під контроль українських військ.

"Аеропорт наш. Вибили. Влаштовуйтесь зручніше, літаки, щоправда, зараз полетіти не можуть, але аеропорт наш. Це точка потрібна. Зараз ми їх по окрузі, по лісах там позбираємо", — заявив Кім.

[ + – ] Миколаївський аеропорт розташований у північній частині Миколаєва

Він також заявив, що російських військових відбили і в інших напрямками. При цьому Кім уточнив, що йдеться про міжнародний аеропорт.

Раніше вранці Віталій Кім заявляв про захід російських військ на територію Миколаївського аеропорту. Публікація вийшла о 10:45 ранку, а про успішний наступ українських військ він повідомив уже о 14:15.

Нагадаємо, 7 березня оператори відновили роботу мереж у Миколаєві та низці інших міст.

6 березня Фокус зробив детальний огляд боїв в Україні проти РФ. Голова ОДА опублікував відео трофейного "Тигра", а також про відбиття атаки з боку аеродрому Кульбакіно.