Охотник на "ИГИЛ" теперь будет охотится на российских военных в Украине

Мужчина имеет боевой опыт в борьбе с "Исламским государством" в Ираке, а также ездил в командировки в Афганистан в качестве снайпера.

Бывший снайпер вооруженных сил Канады по прозвищу Вали присоединиться к интернациональному легиону и будет воевать на стороне украинских военных с российскими оккупантами. Он принял предложение от своего друга и приедет в Украину в среду, 9 марта. Об этом сообщает канадское издание La Presse.

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40-летний мужчина в 2015 году воевал против "Исламского государства" ИГИЛ в Ираке, а также имел опыт командировок в Афганистане с 2009 по 2011 год в качестве снайпера канадских вооруженных сил. По его словам, он получил предложение приехать на войну в Украину от своего друга, который занимался гуманитарной помощью для жителей Донбасса.

"Он сказал мне, что им нужен снайпер. Это как пожарный, который слышит сигнал тревоги. Я должен был пойти туда", — сказал он.

Бывший солдат приедет без арсенала. Он взял с собой противогаз, маскировочный костюм, бинокль и боевую куртку, которую он использовал в Афганистане, как боевое снаряжение. Боец уверен, что получит все необходимое уже на месте, в том числе оружие.

"Они обязательно дадут нам оружие и бронежилеты на месте. Я даже ожидаю, что это будет легко, даже сюрреалистично, как будто меня ведут на склад и говорят: "Вот, угощайтесь, тут ракетницы, там ракеты", — добавил Вали.

Напомним, в понедельник, 7 марта Главное управление разведки сообщило, что интернациональный легион с иностранными гражданами уже приступил к выполнению боевых задач. В спецразделение вступили добровольцы из 52 стран, их уже более 20 тысяч. В основном, это военные, у которых уже имеется опыт в различных миротворческих миссиях.

Ранее, 6 марта в Украину прибыли военные из Великобритании и США. Представительство украинского посольства в Вашингтоне сообщило, что три тысячи добровольцев из Соединенных Штатов откликнулись на призыв Президента Украины вступить в интернациональный легион.