Мисливець на "ІДІЛ" тепер полюватиме на російських військових в Україні

Чоловік має бойовий досвід у боротьбі з "Ісламською державою" в Іраку, а також їздив у відрядження до Афганістану як снайпер.

Колишній снайпер збройних сил Канади на прізвисько Валі приєднається до міжнародного легіону і воюватиме на боці українських військових із російськими окупантами. Він прийняв пропозицію від свого друга та приїде до України в середу, 9 березня. Про це повідомляє канадське видання La Presse.

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40-річний чоловік у 2015 році воював проти "Ісламської держави" ІДІЛ в Іраку, а також мав досвід відряджень в Афганістані з 2009 по 2011 рік як снайпер Канадських збройних сил. За його словами, він отримав пропозицію приїхати на війну в Україну від свого друга, який займався гуманітарною допомогою для мешканців Донбасу.

"Він сказав мені, що їм потрібен снайпер. Це як пожежник, який чує сигнал тривоги. Я мав піти туди", — сказав він.

Колишній солдат приїде без арсеналу. Він узяв із собою протигаз, маскувальний костюм, бінокль та бойову куртку, яку він використав в Афганістані, як бойове спорядження. Боєць упевнений, що отримає все необхідне вже на місці, зокрема зброю.

"Вони обов'язково дадуть нам зброю та бронежилети на місці. Я навіть очікую, що це буде легко, навіть сюрреалістично, ніби мене ведуть на склад і кажуть: "Ось, частуйтесь, тут ракетниці, там ракети", — додав Валі.

Нагадаємо, в понеділок, 7 березня Головне управління розвідки повідомило, що міжнародний легіон з іноземними громадянами вже розпочав виконання бойових завдань. До спецпідрозділу вступили добровольці з 52 країн, їх уже понад 20 тисяч. Здебільшого, це військові, які вже мають досвід у різних миротворчих місіях.

Раніше, 6 березня в Україну прибули військові з Великої Британії та США. Представництво українського посольства у Вашингтоні повідомило, що три тисячі добровольців зі Сполучених Штатів відгукнулися на заклик Президента України вступити до міжнародного легіону.