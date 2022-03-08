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Военный Фокус Российско-украинская война

"Спецназ РФ стрелял на поражение", — швейцарский журналист, которого ранили и ограбили в Украине

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Обстрелянный транспорт, французский журналист, обстрелы
Фото: Twitter | Журналист Гийом Брике

Российские интервенты отобрали у сотрудника СМИ из Швейцарии паспорт, шлем, камеру, ноутбук, личные ценные вещи и 3 тыс. евро наличными.

В воскресенье, 6 марта, Гийом Брике, 58-летний журналист из Швейцарии, направлялся на своем бронированном автомобиле к осажденному Николаеву. На каждом окне его транспортного средства значилась надпись: "Пресса". Но это не остановило российских десантников, которые расстреляли автомобиль, а затем ограбили раненного журналиста возле небольшой деревни. Об этом сообщает Metro.

"Четыре пули прошли в нескольких сантиметрах от моей головы, даже не знаю, как они меня не задели", — вспоминал журналист, по словам которого солдаты "явно стреляли на поражение".

пресс, журналист, обстрелянный журналист
На опубликованных фото видны повреждения автомобиля
пресс, журналист, обстрелянный журналист
На опубликованных фото видны повреждения автомобиля
пресс, журналист, обстрелянный журналист
На опубликованных фото видны повреждения автомобиля
Фото: Facebook
пресс, журналист, обстрелянный журналист
пресс, журналист, обстрелянный журналист
пресс, журналист, обстрелянный журналист

По словам главы региональной военной администрации Марии Черной, выстрелы были сделаны с близкого расстояния.

"Они видели, что это автомобиль сотрудника прессы, была соответствующая маркировка", — объяснила чиновница.

Осколки от лобового стекла автомобиля попали в лицо и предплечье фотожурналиста и вынудили остановиться. Интервенты обыскали автомобиль швейцарца, отобрали паспорт, шлем, камеру, ноутбук, личные ценные предметы и 3 тыс. евро наличными, а затем отпустили его.

Затем журналист поехал в сторону Кропивницкого, где на пропускном пункте его встретили полицейские и доставили в больницу.

Гийом Брике — журналист с опытом работы в горячих точках, он снимал события в оккупированном Ираке и в Гаити — стране, которая пострадала от землетрясения.

Многие сотрудники прессы работают под огнем в Украине, что считается нарушением международного права.

В понедельник, 7 марта, неподалеку от Киева корреспондент Sky News Стюарт Рамзи получил ранение в области спины; две пули попали в бронежилет оператора Ричи Моклера. В таких действиях подозревают кремлевский "эскадрон смерти", который занимается политическими убийствами.

Напомним, что войска РФ разрушили больницу в Изюме Харьковской области. Заместитель мэра Владимир Мацокин отметил, что в этой учреждение вкладывались десятки миллионов гривен. В нем находилось современное оборудование, кислородные станции, а также томографы.

Ранее Фокус сообщал, что Япония согласилась бесплатно предоставить защитное снаряжение украинской армии. Посол Украины в Японии Сергей Корсунский рассказал о том, что стороны подписали соответствующее соглашение.