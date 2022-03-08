"Спецназ РФ стрелял на поражение", — швейцарский журналист, которого ранили и ограбили в Украине

Российские интервенты отобрали у сотрудника СМИ из Швейцарии паспорт, шлем, камеру, ноутбук, личные ценные вещи и 3 тыс. евро наличными.

В воскресенье, 6 марта, Гийом Брике, 58-летний журналист из Швейцарии, направлялся на своем бронированном автомобиле к осажденному Николаеву. На каждом окне его транспортного средства значилась надпись: "Пресса". Но это не остановило российских десантников, которые расстреляли автомобиль, а затем ограбили раненного журналиста возле небольшой деревни. Об этом сообщает Metro.

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"Четыре пули прошли в нескольких сантиметрах от моей головы, даже не знаю, как они меня не задели", — вспоминал журналист, по словам которого солдаты "явно стреляли на поражение".

[ + – ] На опубликованных фото видны повреждения автомобиля [ + – ] На опубликованных фото видны повреждения автомобиля [ + – ] На опубликованных фото видны повреждения автомобиля Фото: Facebook

По словам главы региональной военной администрации Марии Черной, выстрелы были сделаны с близкого расстояния.

"Они видели, что это автомобиль сотрудника прессы, была соответствующая маркировка", — объяснила чиновница.

Осколки от лобового стекла автомобиля попали в лицо и предплечье фотожурналиста и вынудили остановиться. Интервенты обыскали автомобиль швейцарца, отобрали паспорт, шлем, камеру, ноутбук, личные ценные предметы и 3 тыс. евро наличными, а затем отпустили его.

Затем журналист поехал в сторону Кропивницкого, где на пропускном пункте его встретили полицейские и доставили в больницу.

Гийом Брике — журналист с опытом работы в горячих точках, он снимал события в оккупированном Ираке и в Гаити — стране, которая пострадала от землетрясения.

Многие сотрудники прессы работают под огнем в Украине, что считается нарушением международного права.

В понедельник, 7 марта, неподалеку от Киева корреспондент Sky News Стюарт Рамзи получил ранение в области спины; две пули попали в бронежилет оператора Ричи Моклера. В таких действиях подозревают кремлевский "эскадрон смерти", который занимается политическими убийствами.

Напомним, что войска РФ разрушили больницу в Изюме Харьковской области. Заместитель мэра Владимир Мацокин отметил, что в этой учреждение вкладывались десятки миллионов гривен. В нем находилось современное оборудование, кислородные станции, а также томографы.

Ранее Фокус сообщал, что Япония согласилась бесплатно предоставить защитное снаряжение украинской армии. Посол Украины в Японии Сергей Корсунский рассказал о том, что стороны подписали соответствующее соглашение.