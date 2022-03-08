"Спецназ РФ стріляв на поразку", — швейцарський журналіст, якого поранили та пограбували в Україні

Російські інтервенти відібрали у співробітника ЗМІ зі Швейцарії паспорт, шолом, камеру, ноутбук, особисті цінні речі та 3 тис. євро готівкою.

У неділю, 6 березня, Гійом Бріке, 58-річний журналіст зі Швейцарії, прямував на своєму броньованому автомобілі до обложеного Миколаєва. На кожному вікні його транспортного засобу значився напис "Преса". Але це не зупинило російських десантників, які розстріляли автомобіль, а потім пограбували пораненого журналіста біля маленького села. Про це повідомляє Metro.

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"Чотири кулі пройшли за кілька сантиметрів від моєї голови, навіть не знаю, як вони мене не зачепили", — згадував журналіст, за словами якого, солдати "явно стріляли на поразку".

[ + – ] На опублікованих фото видно пошкодження автомобіля [ + – ] На опублікованих фото видно пошкодження автомобіля [ + – ] На опублікованих фото видно пошкодження автомобіля Фото: Facebook

За словами голови регіональної військової адміністрації Марії Чорної, постріли були зроблені зблизька.

"Вони бачили, що це автомобіль співробітника преси, було відповідне маркування", — пояснила чиновниця.

Уламки від лобового скла автомобіля потрапили в обличчя та передпліччя фотожурналіста та змусили зупинитися. Інтервенти обшукали автомобіль швейцарця, відібрали паспорт, шолом, камеру, ноутбук, особисті цінні предмети та 3 тис. євро готівкою, а потім відпустили його.

Потім журналіст поїхав у бік Кропивницького, де на пропускному пункті його зустріли поліцейські та доправили до лікарні.

Гійом Бріке — журналіст із досвідом роботи в гарячих точках, він знімав події в окупованому Іраку та в Гаїті — країні, яка постраждала від землетрусу.

Багато працівників преси працюють під вогнем в Україні, що вважається порушенням міжнародного права.

У понеділок, 7 березня, неподалік Києва кореспондент Sky News Стюарт Рамзі отримав поранення в ділянці спини; дві кулі влучили в бронежилет оператора Річі Моклера. У таких діях підозрюють кремлівський "ескадрон смерті", який займається політичними вбивствами.

Нагадаємо, що війська РФ зруйнували лікарню в Ізюмі Харківської області. Заступник мера Володимир Мацокін зазначив, що в цю установу вкладалися десятки мільйонів гривень. У ній було сучасне обладнання, кисневі станції, а також томографи.

Раніше Фокус повідомляв, що Японія погодилася безкоштовно надати захисне спорядження українській армії. Посол України в Японії Сергій Корсунський розповів, що сторони підписали відповідну угоду.