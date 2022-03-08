"Спецназ РФ стріляв на поразку", — швейцарський журналіст, якого поранили та пограбували в Україні
Російські інтервенти відібрали у співробітника ЗМІ зі Швейцарії паспорт, шолом, камеру, ноутбук, особисті цінні речі та 3 тис. євро готівкою.
У неділю, 6 березня, Гійом Бріке, 58-річний журналіст зі Швейцарії, прямував на своєму броньованому автомобілі до обложеного Миколаєва. На кожному вікні його транспортного засобу значився напис "Преса". Але це не зупинило російських десантників, які розстріляли автомобіль, а потім пограбували пораненого журналіста біля маленького села. Про це повідомляє Metro.
"Чотири кулі пройшли за кілька сантиметрів від моєї голови, навіть не знаю, як вони мене не зачепили", — згадував журналіст, за словами якого, солдати "явно стріляли на поразку".
За словами голови регіональної військової адміністрації Марії Чорної, постріли були зроблені зблизька.
"Вони бачили, що це автомобіль співробітника преси, було відповідне маркування", — пояснила чиновниця.
Уламки від лобового скла автомобіля потрапили в обличчя та передпліччя фотожурналіста та змусили зупинитися. Інтервенти обшукали автомобіль швейцарця, відібрали паспорт, шолом, камеру, ноутбук, особисті цінні предмети та 3 тис. євро готівкою, а потім відпустили його.
Потім журналіст поїхав у бік Кропивницького, де на пропускному пункті його зустріли поліцейські та доправили до лікарні.
Гійом Бріке — журналіст із досвідом роботи в гарячих точках, він знімав події в окупованому Іраку та в Гаїті — країні, яка постраждала від землетрусу.
Багато працівників преси працюють під вогнем в Україні, що вважається порушенням міжнародного права.
У понеділок, 7 березня, неподалік Києва кореспондент Sky News Стюарт Рамзі отримав поранення в ділянці спини; дві кулі влучили в бронежилет оператора Річі Моклера. У таких діях підозрюють кремлівський "ескадрон смерті", який займається політичними вбивствами.
Нагадаємо, що війська РФ зруйнували лікарню в Ізюмі Харківської області. Заступник мера Володимир Мацокін зазначив, що в цю установу вкладалися десятки мільйонів гривень. У ній було сучасне обладнання, кисневі станції, а також томографи.
Раніше Фокус повідомляв, що Японія погодилася безкоштовно надати захисне спорядження українській армії. Посол України в Японії Сергій Корсунський розповів, що сторони підписали відповідну угоду.