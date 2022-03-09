Ситуация на украинских фронтах глазами западного военного обозревателя

Украина по общему зачету уничтоженной военной техники выигрывает у России с соотношением 3,5 к 1.

Военный эксперт Том Купер привел состояние дел на украинских фронтах и свой анализ текущей военной ситуации в своей публикации в Facebook.

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"Я потихоньку устаю от американо-польской ссоры из-за поставки МиГ-29 в Украину. Сначала правящие в Варшаве популистские идиоты объявили, что готовы немедленно перебросить все польские МиГи на авиабазу Рамштайн (крупная авиабаза США в Германии), затем Пентагон — заметьте: Пентагон, а не Госдеп (потом, вопреки к тому, что вам сказали, это Пентагон, который руководит внешней политикой США) – сказал: "Мы не знаем, о чем вы говорите".

На самом деле это должно было проходить тайно. МиГи должны были просто "исчезнуть" и их заменили бы бывшие в употреблении F-16 из США. Вот и все. "Правдоподобное отрицание".…НО, идиотские политики-популисты не могут ничего держать в тайне – потому что в их интересах набрать пропагандистские очки: ага, давайте спровоцируем Третью мировую, чтобы какой-нибудь там популист удержался у власти…

Cоотношение "выигрыш-проигрыш" для украинцев сейчас составляет примерно 3,5 к 1 — по крайней мере, в транспортных средствах. Учитывая все катастрофические вертолетные атаки российских ВДВ и чеченцев, вполне возможно, что по человеческим потерям они даже выше (но не с учетом украинских мирных жителей… Кстати, число бегущих в ЕС перевалило за 2 миллиона вчера).

Север

"Русские вернулись". Сейчас 35-я армия наступает с пехотой с запада: за последние два дня она просочилась и вытеснила украинцев из Бородянки, Ирпеня, Бучи, Ворзеля, Корпылова, Демидова….Сообщается, что бои между домами настолько ожесточенные, что были многочисленные случаи рукопашных схваток и большие потери – с обеих сторон.

Южнее у украинской 14-й механизированной бригады, похоже, возникли проблемы с уничтожением оставшейся в живых 35-й армии ВДВ в районе Макарова: таким образом, шоссе, соединяющее Киев с Западом, остается заблокированным.

К северо-востоку

Сообщалось о ожесточенных боях по всему Чернигову, но особенно на юге, где русские перерезали последнюю наземную связь между этим "котлом" (удерживаемым примерно тремя украинскими бригадами) и остальной Украиной, а также на востоке, где 41-я армия (то есть: батальонная тактическая группа 90-й танковой дивизии) предприняла попытку штурма города, но была отбита.

Южнее находится большой котел вокруг Нежина, удерживаемый украинскими войсками. Они держатся, и я не ожидаю, что там что-то скоро произойдет: русские заняты в другом месте.

На восточной окраине Киева, как и ожидалось, передовые части 2-й гвардейской танковой армии, включая, по-видимому, 15-ю гвардейскую моторизованную бригаду, достигли Богдановки по трассе М01 (соединяющей Киев с Черниговом), всего в 15 км от Киева, вчера (соответственно, я "перемещаю" отчеты о боях в этом районе на "Север" в будущем). Украинская 1-я танковая, по-видимому, выдержала сосредоточенную трехстороннюю атаку 41-й и 2-й танковых частей и отошла… куда-то в район Киева.

Дальше на восток российская 1-я танковая армия сильно отстает от ожиданий: она все еще занята отражением украинских контратак на своем южном фланге. Кажется, славная Таманская — 2-я гвардейская механизированная дивизия, прославившаяся выступлениями на майских парадах на Красной площади в Москве, — вообще ничего полезного сделать не может.

Да, я припоминаю: еще в 1980-х ходили разговоры, что это просто "показательно-парадно-караульная" часть. Но то, что они делают сейчас… о боже… в то время, как 2-я гвардейская танковая дивизия ворвалась в восточный Киев, вчера 2-я гвардейская моторизованная дивизия не смогла захватить хотя бы Прилуки. Честно говоря, как всегда, я сомневаюсь, что ее командир знает, где конкретно находятся его подразделения.

Дальше… на восток, а не на юг: 4-я гвардейская танковая дивизия — знаменитая Кантемировская — отличилась лишь тем, что оставляет за собой шлейф из подбитых и захваченных Т-80 на всем пути от Конотопа (все еще в руках украинцев) до Ромны. Другими словами: 1-й гвардейской танковой армии пока не удалось достичь даже одной трети своих военных целей.

Сумы охвачены 1-й гвардейской танковой армией и сильно обстреляны, их бомбят с неба – но держатся. Гарнизон даже совершает рейды против русских конвоев, пытающихся обойти город. Вчера действительно произошло "гуманитарное прекращение огня", и около 3500 мирных жителей были эвакуированы, но затем оно было прервано возобновлением боевых действий.

Как уже было сказано несколько дней назад, чем дольше будет продолжаться этот скандал, мы увидим много таких афер — и все они будут служить двум целям: российской пропаганде ("эвакуация бедных мирных жителей, которые использовались в качестве живого щита") и созданию свободной сцены для полномасштабных атак ("гражданские лица эвакуированы, внутри остались только террористы, теперь мы можем бомбить и обстреливать, как хотим").

С практической точки зрения северный фланг 6-й армии русских находится в обороне… Даже при отступлении: после захвата Чугуева украинцы утверждают, что продвинулись примерно на 10 км к северу. Вчера 6-я армия отреагировала вертолетной атакой на Волчанский район, но эта бессмысленная попытка закончилась паническим отходом уцелевших ВДВ… Этот зуд в мизинце говорит мне, что командир 6-й армии будет следующим русским генералом, застреленным из пулемета. Нацистский снайпер…

Восток

20-я армия подошла к Изюму и Рубежному с севера, и ослабленная украинская 53-я механизированная бригада, похоже, не в силах их остановить. Ведь тем временем они окружают Северодонецк и Лисичанск. За Изюм идет ожесточенная битва, когда русские медленно вытесняют украинцев из города.

Не уверен, что это хорошая идея для украинцев оставлять свои силы южнее — вдоль того, что осталось от первоначального театра военных действий — позволить противнику окружить их: по крайней мере, я сомневаюсь, что эта война может быть решена переговорами "вовремя", чтобы они продержались во время осады. С другой стороны, у них там отличные укрепления, и они в основном безопасны.

Мариуполь — это кровавая бойня. Поступают сообщения о массовых обстрелах русской артиллерии, огромных разрушениях, телах, лежащих на улицах…

Излишне говорить: население численностью около 400 000 человек отрезано от воды, электричества, продовольствия и прочего снабжения. Я согласен с теми, кто говорит, что он останется российской целью №1 – впереди Одессы и Киева: это даст им сухопутный мост на Крым. В бою русские наступают на аэропорт с юга и прорываются через Старый Крым на юг. На восточной стороне города вчера захватили Талаковку и Шрекино.

К северу от Мариуполя украинцы отбили Волноваху (очевидно, разгромив при этом большую часть пророссийских боевиков батальона "Спарта") и, похоже, сейчас продвигаются к Старому Крыму. Это смело, но я сомневаюсь, что у них хватит войск, чтобы снять осаду Мариуполя уже сейчас: то, что осталось от 54-й механизированной бригады, занято удержанием линии контроля с боевиками, а 56-я мотострелковая бригада слишком слаба для этой задачи.

Более того, русские, кажется, уже пытаются охватить это наступление, наступая на Розивку, примерно в 15 км севернее, причем с востока, т.е. на восточный фланг 56-го полка.

Юг

Это очень и очень нужная область для россиян сейчас. 58-я армия Зусько "должна" прорваться на запад, она "должна" дойти до Одессы, она "должна" то и она должна это. Как будто 58-я армия — единственная воюющая армия ВС России… Так вот, и почти наверняка под давлением Западного театра военных действий, не сумев взять Вознесенск и Николаев, Зусько теперь начал новое наступление — прямо на север. Быстрое продвижение — это "развлечение" для командиров.

Нет ничего лучше, чем рассредоточить свои силы по огромной площади, а затем дать противнику разбить их поодиночке… конечно, "все будет хорошо", потому что Западный военный округ прислал подкрепление: эшелон с очередными БТГ ВДВ (БМД-4, БТР-МДМ и т. д.) был замечен вчера во время путешествия на север из Крыма.

И все же, занятые усилением Вознесенска и Николаева, украинцы, похоже, были застигнуты врасплох. Более того, их 17-я танковая бригада хромает где-то севернее Херсона и уже больше недели ничего не делает: то ли она сильно пострадала в предыдущих боях, то ли отмобилизована лишь частично, либо ее командир предпочитает позволить Зусько делать все, что ему заблагорассудится. Судя по его действиям в начале войны, я склоняюсь ко второму…

Ах да, и поскольку Зусько уже занят операциями на западе, давайте усугубим его проблемы, приказав ему возобновить продвижение на восток. Поэтому со вчерашнего дня восточный фланг 58-й армии напирает на Пологу и Гуляй-Поле — видимо, с целью наступления на Изюм, и тем самым в тыл украинским войскам вдоль линии разграничения на Донбассе.

При этом Запорожье должно оставаться в безопасности. В настоящее время".

Ранее Фокус сообщал, о тактике, которую применяют украинские военные против войск РФ. Тем временем, сообщают, что у российской армии почти не осталось ресурсов для войны в Украине.