Ситуація на українських фронтах очима західного військового оглядача

Україна за загальним підрахунком знищеної військової техніки виграє у Росії зі співвідношенням 3,5 до 1.

Військовий експерт Том Купер навів стан речей на українських фронтах та свій аналіз поточної військової ситуації у своїй публікації у Facebook.

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"Я потихеньку втомлююся від американо-польської сварки через постачання МіГ-29 в Україну. Спочатку керівні у Варшаві популістські ідіоти оголосили, що готові негайно перекинути всі польські МіГи на авіабазу Рамштайн (велика авіабаза США в Німеччині), потім Пентагон — зауважте: Пентагон, а не Держдеп (потім, попри те, що вам сказали, це Пентагон, який керує зовнішньою політикою США) — сказав: "Ми не знаємо, про що ви кажете".

Насправді це мало проходити таємно. МіГи мали просто "зникнути" і їх замінили б у використанні F-16 зі США. От і все. "Правдоподібне заперечення"… АЛЕ, ідіотські політики-популісти не можуть нічого тримати в таємниці — тому що в їхніх інтересах набрати пропагандистські очки: ага, спровокуймо Третю світову, щоб якийсь там популіст утримався при владі...

Співвідношення "виграш-програш" для українців зараз становить приблизно 3,5 до 1 — принаймні в транспортних засобах. Враховуючи всі катастрофічні гелікоптерні атаки російських ПДВ і чеченців, цілком можливо, що за людськими втратами вони навіть вищі (але не з урахуванням українських мирних жителів… До речі, кількість тих, хто біжить до ЄС, перевалило за 2 мільйони вчора).

Північ

"Російські повернулися". Зараз 35-та армія наступає з піхотою із заходу: за останні два дні вона просочилася і витіснила українців з Бородянки, Ірпеня, Бучі, Ворзеля, Корпилова, Демидова… Повідомляють, що бої між будинками настільки запеклі, що було багато випадків рукопашних боїв та великі втрати — з обох боків.

На південь в української 14-ї механізованої бригади, схоже, виникли проблеми зі знищенням 35-ї армії ПДВ, що залишилася в живих, в районі Макарова: так шосе, що з'єднує Київ із Заходом, залишається заблокованим.

На північний схід

Повідомляли про запеклі бої по всьому Чернігову, але особливо на півдні, де росіяни перерізали останній наземний зв'язок між цим "котлом" (утримуваним приблизно трьома українськими бригадами) та рештою України, а також на сході, де 41-а армія (тобто: батальйонна) тактична група 90-ї танкової дивізії) спробувала штурмувати місто, але її відбили.

На південь знаходиться великий котел навколо Ніжина, який утримують українські війська. Вони тримаються, і я не чекаю, що щось скоро станеться: росіяни зайняті в іншому місці.

На східній околиці Києва, як і очікувалося, передові частини 2-ї гвардійської танкової армії, включаючи, мабуть, 15-ту гвардійську моторизовану бригаду, досягли Богданівки трасою М01 (що сполучає Київ з Черніговом), всього за 15 км від Києва, вчора (відповідно, я "переміщаю" звіти про бої в цьому районі на "Північ" у майбутньому). Українська 1-а танкова, мабуть, витримала зосереджену тристоронню атаку 41-ї та 2-ї танкових частин і відійшла… кудись у район Києва.

Далі на схід російська перша танкова армія сильно відстає від очікувань: вона все ще зайнята відбиванням українських контратак на своєму південному фланзі. Здається, славетна Таманська — 2-а гвардійська механізована дивізія, що прославилася виступами на травневих парадах на Червоній площі в Москві, — нічого корисного зробити не може.

Так, я пригадую: ще у 1980-х ходили розмови, що це просто "показово-парадно-караульна" частина. Але те, що вони роблять зараз… боже… в той час, як 2-а гвардійська танкова дивізія увірвалася в східний Київ, учора 2-а гвардійська моторизована дивізія не змогла захопити хоча б Прилуки. Чесно кажучи, як завжди, я маю сумнів, що її командир знає, де конкретно знаходяться його підрозділи.

Далі… на схід, а не на південь: 4-та гвардійська танкова дивізія — знаменита Кантемирівська — прославилася лише тим, що залишає за собою шлейф із підбитих та захоплених Т-80 по всьому шляху від Конотопа (все ще в руках українців) до Ромни. Інакше кажучи: 1-а гвардійська танкова армія поки що не змогла досягти навіть однієї третини своїх військових цілей.

Суми захоплені 1-ю гвардійською танковою армією і сильно обстріляні, їх бомбардують з неба — але тримаються. Гарнізон навіть здійснює рейди проти російських конвоїв, які намагаються обійти місто. Вчора справді сталося "гуманітарне припинення вогню", і близько 3500 мирних жителів евакуювали, але потім його перервало відновлення бойових дій.

Як уже говорили кілька днів тому, чим довше продовжуватиметься цей скандал, ми побачимо багато таких афер — і всі вони будуть служити двом цілям: російській пропаганді ("евакуація бідних мирних жителів, яких використовували як живий щит") та створення вільної сцени для повномасштабних атак ("цивільні особи евакуйовані, всередині залишилися лише терористи, тепер ми можемо бомбити та обстрілювати, як хочемо").

З практичного погляду північний фланг 6-ї армії росіян перебуває в обороні… Навіть під час відступу: після захоплення Чугуєва українці стверджують, що просунулися приблизно на 10 км на північ. Вчора 6-а армія відреагувала гелікоптерною атакою на Вовчанський район, але ця безглузда спроба закінчилася панічним відходом уцілілих ПДВ... Це свербіння в мізинці каже мені, що командир 6-ї армії буде наступним російським генералом, застреленим з кулемета. Нацистський снайпер…

Схід

20-та армія підійшла до Ізюма та Рубіжного з півночі, і ослаблена українська 53-та механізована бригада, схоже, не в змозі їх зупинити. Адже тим часом вони оточують Сєвєродонецьк та Лисичанськ. За Ізюм йде запекла битва, коли росіяни повільно витісняють українців із міста.

Не впевнений, що це хороша ідея для українців залишати свої сили на південь — вздовж того, що залишилося від початкового театру воєнних дій — дозволити противнику оточити їх: принаймні я сумніваюся, що цю війну можуть зупинити вчасно переговори, щоб вони протрималися під час облоги. З іншого боку, в них там чудові укріплення, і вони здебільшого безпечні.

Маріуполь — це кривава бійня. Надходять повідомлення про масові обстріли російської артилерії, величезні руйнування, тіла, що лежать на вулицях.

Зайве говорити: населення чисельністю близько 400 000 осіб відрізане від води, електрики, продовольства та іншого постачання. Я погоджуюся з тими, хто каже, що він залишиться російською метою №1 — попереду Одеси та Києва: це дасть їм сухопутний міст на Крим. У бою росіяни наступають на аеропорт із півдня та прориваються через Старий Крим на південь. На східному боці міста вчора захопили Талаківку та Шрекино.

На північ від Маріуполя українці відбили Волноваху (очевидно, розгромивши більшу частину проросійських бойовиків батальйону "Спарта") і, схоже, зараз просуваються до Старого Криму. Це сміливо, але я сумніваюся, що в них вистачить військ, щоб зняти облогу Маріуполя вже зараз: те, що залишилося від 54-ї механізованої бригади, зайняте утриманням лінії контролю з бойовиками, а 56-та мотострілецька бригада надто слабка для цього завдання.

Понад те, російські, здається, вже намагаються охопити цей наступ, наступаючи на Розівку, приблизно 15 км північніше, причому зі сходу, тобто, на східний фланг 56 полку.

Південь

Це дуже потрібна область для росіян зараз. 58-а армія Зуська "має" прорватися на захід, вона "має" дійти до Одеси, вона "має" те і вона повинна це. Наче 58-а армія — єдина армія ЗС Росії, що воює… Так от, і майже напевно під тиском Західного театру військових дій, не зумівши взяти Вознесенськ та Миколаїв, Зусько тепер розпочав новий наступ — прямо на північ. Швидке просування — це "розвага" для командирів.

Немає нічого кращого, ніж розосередити свої сили по величезній площі, а потім дати противнику розбити їх поодинці… звичайно, "все буде добре", тому що Західний військовий округ надіслав підкріплення: ешелон із черговими БТГ ПДВ (БМД-4, БТР-МДМ та інше) помітили вчора під час подорожі на північ із Криму.

І все ж, зайняті посиленням Вознесенська та Ніколаєва, українців, схоже, захопили зненацька. Щобільше, їх 17-а танкова бригада кульгає десь на північ від Херсона і вже понад тиждень нічого не робить: чи вона сильно постраждала в попередніх боях, чи відмобілізована лише частково, або її командир воліє дозволити Зусько робити все, що йому заманеться.. Судячи з його дій на початку війни, я схиляюся до другого…

А так, і оскільки Зусько вже зайнятий операціями на заході, посильмо його проблеми, наказавши йому відновити просування на схід. Тому відучора східний фланг 58-ї армії напирає на Пологу та Гуляйполе — мабуть, з метою наступу на Ізюм, і тим самим у тил українських військ уздовж лінії розмежування на Донбасі.

Водночас Запоріжжя має залишатися в безпеці. Тепер".

Раніше Фокус повідомляв про тактику, яку застосовують українські військові проти військ РФ. Тим часом повідомляють, що в російської армії майже не залишилося ресурсів для війни в Україні.