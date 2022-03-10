Глава Николаевской ОВА Ким предлагает российским военным "зеленый коридор" (видео)

Чиновник сообщил, что солдаты РФ застряли между Херсонской и Николаевской областями и не хотят воевать. Впрочем, и отступить они не могут, поскольку им угрожают расстрелом.

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким инициирует организацию "зеленого коридора" для российских военных, которые не нападали на мирное население и не хотят участвовать в войне против Украины. Об этом чиновник заявил в своем телеграм-канале.

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По словам Кима, группа российских военных застряла между Херсонской и Николаевской областями. Они, как утверждает чиновник, "нападать не хотят, считают, что их обманули", однако и назад вернуться не могут — "сказали, что с той стороны их будут расстреливать за отступление".

"И они рядом с селами стоят, ни туда и ни сюда. Я буду обращаться наверх, согласовывать "зеленый коридор" для русских, тех, кто еще не стрелял, не совершал преступления против мирного населения", — сказал глава ОГА, добавив, что эта инициатива в связи с обстрелом мариупольского роддома 9 марта не распространяется на "артиллеристов и ракетчиков".

Ким добавил, что завтра он опубликует телефон "горячей линии" для российских военнослужащих, по которому они могут получить инструкции, как воспользоваться "зеленым коридором".

7 марта советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что украинские военные взяли в плен более 2 тысяч российских солдат, участвовавших в полномасштабном вторжении.

Тем временем по данным властей Одесской области российские войска отложили проведение высадки десанта на берег Черного моря и отошли в направлении оккупированного Крыма.