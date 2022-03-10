Голова Миколаївської ОВА Кім пропонує російським військовим "зелений коридор" (відео)

Чиновник повідомив, що солдати РФ застрягли між Херсонською та Миколаївською областями й не хочуть воювати. Втім, і відступити вони не можуть, бо їм погрожують розстрілом.

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім ініціює організацію "зеленого коридору" для російських військових, які не нападали на мирне населення та не хочуть брати участі у війні проти України. Про це чиновник заявив у своєму телеграм-каналі.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За словами Кіма, група російських військових застрягла між Херсонською та Миколаївською областями. Вони, як стверджує чиновник, "нападати не хочуть, вважають, що їх обдурили", однак і назад повернутися не можуть — "сказали, що з того боку їх розстрілюватимуть за відступ".

"І вони поряд із селами стоять, ні туди і ні сюди. Я звертатимуся нагору, узгоджуватиму "зелений коридор" для росіян, тих, хто ще не стріляв, не скоїв злочини проти мирного населення", — сказав голова ОДА, додавши, що ця ініціатива у зв'язку з обстрілом маріупольського пологового будинку 9 березня не поширюється на "артилеристів і ракетників".

Кім додав, що завтра він опублікує телефон "гарячої лінії" для російських військовослужбовців, за яким вони можуть отримати інструкції, як скористатися "зеленим коридором".

7 березня радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що українські військові взяли в полон понад 2 тисячі російських солдатів, які брали участь у повномасштабному вторгненні.

Тим часом, за даними влади Одеської області, російські війська відклали проведення висадки десанту на берег Чорного моря та відійшли в напрямку окупованого Криму.