"Библейская борьба": журналист и автор книги "Аэропорт" вступил в тероборону (видео)

Сергей Лойко заявил, что за много лет своей работы он видел различные войны и военные конфликты, однако сейчас он впервые определил свою сторону. В Украине идет битва между добром и злом.

Журналист-корреспондент Сергей Лойко стал военным спустя много лет журналистской карьеры. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

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По словам Лойко, за время работы он стал свидетелем многих вооруженных конфликтов и ряда войн, но до этого момента он никогда не брал в руки оружие и оставался журналистом. Однако сейчас он взял в руки автомат, чтобы защищать Украину от его родины — от Путина — Гитлера сегодняшнего дня.

"Знаете ли вы почему я решил стать воином? Потому что это Библейская борьба. Это битва Армагеддон между добром и злом. Для меня было очень легко выбрать сторону. Потому что это битва между темнотой и светом. Впервые в моей жизни, между добром и злом. В конце концов я выбрал свою сторону", — рассказывает Лойко.

Также бывший журналист призвал всех добровольцев стран мира помогать Украине, чтобы защитить ее независимость и свободу. Например, вступать в территориальную оборону, как это сделал он сам.

Сергей Лойко — уроженец России. Журналист и корреспондент. Ныне ему 69 лет. Является автором книги "Аэропорт" и "Рейс" и "Шок и трепет. Война в Ираке".

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