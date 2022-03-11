"Біблійна боротьба": журналіст та автор книги "Аеропорт" вступив у тероборону (відео)

Сергій Лойко заявив, що за багато років своєї роботи він бачив різні війни та військові конфлікти, проте зараз він уперше визначив свою сторону. В Україні триває битва між добром і злом.

Журналіст-кореспондент Сергій Лойко став військовим багато років потому журналістської кар'єри. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

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За словами Лойка, за час роботи він став свідком багатьох збройних конфліктів і низки воєн, але до цього моменту він ніколи не брав до рук зброю і залишався журналістом. Проте зараз він узяв у руки автомат, щоб захищати Україну від його батьківщини — від Путіна — Гітлера сьогодні.

"Чи знаєте ви чому я вирішив стати воїном? Тому що це Біблійна боротьба. Це битва Армагеддон між добром і злом. Для мене було дуже легко вибрати бік. Тому що це битва між темрявою і світлом. Уперше в моєму житті, між добром і злом.. Зрештою я обрав свій бік", — розповідає Лойко.

Також колишній журналіст закликав усіх добровольців країн світу допомагати Україні, щоб захистити її незалежність та свободу. Наприклад, вступати у територіальну оборону, як це зробив він сам.

Сергій Лойко — уродженець Росії. Журналіст і кореспондент. Нині йому 69 років. Є автором книги "Аеропорт", "Рейс" та "Шок і трепет. Війна в Іраку".

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