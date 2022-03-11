Мэр Ивано-Франковска просит людей, живущих возле аэропорта, покинуть свои дома

Мэр города Руслан Марцинкив призвал жителей не пренебрегать воздушными тревогами и по возможности временно переехать из микрорайонов вблизи аэропорта.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив просит жителей города, которые живут в районе аэропорта временно покинуть свое жилье. Это связано с риском повторного авиаудара по Ивано-Франковску в этом районе. Об этом Руслан Марцинкив сообщил в Facebook.

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11 марта в городе уже было несколько воздушных тревог, поэтому местная власть просит жителей не пренебрегать предупреждениями и реагировать на сирены. Утром по аэропорту города уже был нанесен авиаудар, однако тогда не сработала система тревоги. Руслан Марцинкив призвал жителей по возможности покинуть свои дома, которые находятся вблизи к аэропорту и временно переехать.

"Хочу попросить жителей микрорайона Опришевцы, Крыховцы, Чукаловка после воздушной тревоги со временем все же покинуть свои дома и переехать", — сказал он.

Напомним, 11 марта российские военные нанесли авиаудар по Луцку и Ивано-Франковску. Взрывы произошли в районе аэропортов. Вскоре информацию о нанесении удара подтвердили в Министерстве обороны России. Там утверждают, что нанесли удар из высокоточного оружия по объектам военной инфраструктуры и вывели их из строя.

Ранее, 10 марта мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе уничтожено за время войны более 400 многоэтажных домов. Местная власть занимается эвакуацией местных жителей и пытается обеспечить людей жильем.