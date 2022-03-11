Мер Івано-Франківська просить людей, які мешкають біля аеропорту, покинути свої будинки

Мер міста Руслан Марцінків закликав мешканців не нехтувати повітряними тривогами та за можливості тимчасово переїхати з мікрорайонів поблизу аеропорту.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків просить мешканців міста, які мешкають у районі аеропорту тимчасово покинути своє житло. Це пов'язано з ризиком повторного авіаудару по Івано-Франківську в цьому районі. Про це Руслан Марцінків повідомив у Facebook.

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11 березня у місті вже було кілька повітряних тривог, тому місцева влада просить мешканців не нехтувати попередженнями та реагувати на сирени. Вранці по аеропорту міста вже було завдано авіаудару, проте тоді не спрацювала система тривоги. Руслан Марцінків закликав мешканців за можливості покинути свої будинки, які знаходяться поблизу до аеропорту та тимчасово переїхати.

"Хочу попросити жителів мікрорайону Опришівці, Крихівці, Чукалівка після повітряної тривоги з часом усе ж таки залишити свої будинки і переїхати", — сказав він.

Нагадаємо, 11 березня російські військові завдали авіаудару по Луцьку та Івано-Франківську. Вибухи сталися у районі аеропортів. Незабаром інформацію про завдання удару підтвердили в Міністерстві оборони Росії. Там стверджують, що завдали удару з високоточної зброї по об'єктах військової інфраструктури і вивели їх із ладу.

Раніше, 10 березня мер Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті знищено за час війни понад 400 багатоповерхових будинків. Місцева влада займається евакуацією місцевих жителів і намагається забезпечити людей житлом.