Россия повторяет сценарий Чечни и Сирии в Украине, - Боррель

По словам вице-президента Еврокомиссии, украинское сопротивление очень сильное, поэтому армия РФ может только бомбить все без разбора.

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что РФ не может захватить украинские города, поэтому хаотично их бомбит. Об этом сообщает TF1Info.

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Боррель подчеркнул, что постоянные удары по Мариуполю несомненно являются военным преступлением, и дело тут не только в госпитале.

"Россия не в состоянии брать города, украинское сопротивление очень сильное, поэтому она делает то, что делала в Сирии или Чечне — бомбит. Русская армия — это артиллерийская армия. Поэтому она бомбит без разбора — то госпиталь, то тротуары, то дома", — подчеркнул вице-президент.

Жозеп Боррель также отметил, что Владимира Путина могут судить в Гааге, для этого есть множество причин. Из-за российского вторжения РФ в Украину, Европа вступила в новую историю в глобальной геополитике.

Он также осудил действия ВС РФ заявив, что они неоправданны и безосновательны. Сами боевые действия становятся все более жестокими и абсолютно неприемлемыми для цивилизованного мира.

Напомним, по данным Минобороны Британии, РФ перегруппировывает силы для наступления на Киев.

4 марта Боррель заявил о планах ЕС отключить еще больше российских банков от SWIFT.