Россия перегруппировывает силы для наступления на Киев – Минобороны Великобритании

Сухопутные войска армии РФ показывают низкий прогресс, заявили британские военные. На спутниковых снимках видно, как агрессор передислоцировал большую колонну военной техники возле аэропорта Антонов.

Армия России не достигла целей в плане вторжения в Украину, но в ближайшее время может попытаться пойти в наступление на Киев. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

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Вероятно, враг перегруппировывает силы для возобновления наступательных действий, предполагают британские военные.

[ + – ] Украинские военные оказывают сильное сопротивление

Сухопутные войска захватчика демонстрируют низкий прогресс, испытывают логистические проблемы и натыкаются на сильное сопротивление украинцев, добавили в ведомстве.

Наступление на Киев – данные разведки США

Высокопоставленный чиновник Пентагона в комментарии Sky News сказал, что после нескольких дней простоя российские военные могут оказаться на расстоянии 15 км от центра города. Оккупант наступает по двум параллельным направлениям восточнее столицы.

Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показывают передислокацию большой колонны военной техники, которую направляли на Киев.

Бронетанковые подразделения находятся городах, расположенных рядом с этим аэропортом, часть войск могли развернуть на северо-восток в город Сумы, добавил представитель Пентагона.

По оценкам Минобороны США, с начала вторжения Россия выпустила по Украине более 775 ракет.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный ранее говорил о разгроме войск захватчика под Броварами.

Из-за огромных потерь ВС РФ в личном составе президент России Владимир Путин одобрил отправку в Украину боевиков из стран Ближнего Востока.

По информации Bellingcat, Путин не получает информации о военных провалах агрессора в Украине.