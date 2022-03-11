Путин одобрил отправку на Донбасс боевиков из Ближнего Востока и средств ПВО
Президент РФ попросил помочь в доставке "добровольцев". Он хочет снабдить террористов "Л/ДНР" танками, стрелковым оружием, ПЗРК и ПТУРами.
Президент страны-агрессора Владимир Путин одобрил передачу средств противовоздушной обороны (ПВО) террористам "Л/ДНР". Об этом сообщили российские СМИ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил Путину передать на вооружение "Л/ДНР" переносные зенитные ракетные комплексы, танки, противотанковые управляемые ракеты и стрелковое оружие.
Кроме отправки оружия террористам, Путин поддержал переброску в Украину боевиков из стран Ближнего Востока.
"Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий", — сказал президент РФ.
Шойгу добавил, что из Ближнего Востока поступило около 16 тыс. заявок "добровольцев" на участие в боевых действиях в "ДНР" и "ЛНР".
По информации Пентагона США на 7 марта, Россия направила в Украину около 100% военных мощностей, сосредоточенных ранее возле границы. Прогресса армии захватчика в Украине Штаты не увидели.
О вербовке Кремлем сирийских боевиков для боев в городских условиях писала американская газета The Wall Street Journal. Источники издания уверяли, что боевики должны помочь Москве захватить Киев и нанести сокрушительный удар по правительству Украины.
Издание Bellingcat ранее сообщало, что Путину не докладывают о военных провалах ВС РФ в Украине.