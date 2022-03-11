Путин одобрил отправку на Донбасс боевиков из Ближнего Востока и средств ПВО

Президент РФ попросил помочь в доставке "добровольцев". Он хочет снабдить террористов "Л/ДНР" танками, стрелковым оружием, ПЗРК и ПТУРами.

Президент страны-агрессора Владимир Путин одобрил передачу средств противовоздушной обороны (ПВО) террористам "Л/ДНР". Об этом сообщили российские СМИ.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил Путину передать на вооружение "Л/ДНР" переносные зенитные ракетные комплексы, танки, противотанковые управляемые ракеты и стрелковое оружие.

Кроме отправки оружия террористам, Путин поддержал переброску в Украину боевиков из стран Ближнего Востока.

"Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий", — сказал президент РФ.

Шойгу добавил, что из Ближнего Востока поступило около 16 тыс. заявок "добровольцев" на участие в боевых действиях в "ДНР" и "ЛНР".

По информации Пентагона США на 7 марта, Россия направила в Украину около 100% военных мощностей, сосредоточенных ранее возле границы. Прогресса армии захватчика в Украине Штаты не увидели.

О вербовке Кремлем сирийских боевиков для боев в городских условиях писала американская газета The Wall Street Journal. Источники издания уверяли, что боевики должны помочь Москве захватить Киев и нанести сокрушительный удар по правительству Украины.

Издание Bellingcat ранее сообщало, что Путину не докладывают о военных провалах ВС РФ в Украине.