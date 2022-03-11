Путін схвалив відправку на Донбас бойовиків із Близького Сходу та засобів ППО

Президент РФ попросив допомогти з доставкою "добровольців". Він хоче забезпечити терористів "Л/ДНР" танками, стрілецькою зброєю, ПЗРК і ПТУРами.

Президент країни-агресора Володимир Путін схвалив передачу засобів протиповітряної оборони терористам "Л/ДНР". Про це повідомили російські ЗМІ.

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу запропонував Путіну передати на озброєння "Л/ДНР" переносні зенітні ракетні комплекси, танки, протитанкові керовані ракети та стрілецьку зброю.

Окрім відправки зброї терористам, Путін підтримав перекидання в Україну бойовиків із країн Близького Сходу.

"Якщо ви бачите, що є люди, які хочуть на добровільній основі, тим більше не за гроші, приїхати й надати допомогу людям, які проживають на Донбасі, треба піти їм назустріч і допомогти їм перебратися до зони бойових дій", — сказав президент РФ.

Шойгу додав, що з Близького Сходу надійшло близько 16 тис. заявок "добровольців" на участь у бойових діях у "ДНР" і "ЛНР".

За інформацією Пентагону США на 7 березня, Росія направила в Україну близько 100% військових потужностей, зосереджених раніше біля кордону. Прогресу армії загарбника в Україні Штати не побачили.

Про вербування Кремлем сирійських бойовиків для боїв у міських умовах писала американська газета The Wall Street Journal. Джерела видання запевняли, що бойовики повинні допомогти Москві захопити Київ і завдати нищівного удару по уряду України.

Видання Bellingcat раніше повідомляло, що Путіну не повідомляють про військові провали ЗС РФ в Україні.