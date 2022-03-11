Росія перегруповує сили для наступу на Київ — Міноборони Великої Британії

Сухопутні війська армії РФ показують низький прогрес, заявили британські військові. На супутникових знімках видно, як агресор передислокував велику колону військової техніки біля аеропорту Антонов.

Армія Росії не досягла цілей щодо вторгнення в Україну, але найближчим часом може спробувати піти в наступ на Київ. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

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Імовірно, ворог перегруповує сили на відновлення наступальних дій, припускають британські військові.

[ + – ] Українські військові чинять сильний опір

Сухопутні війська загарбника демонструють низький прогрес, відчувають логістичні проблеми та наштовхуються на сильний опір українців, додали у відомстві.

Наступ на Київ – дані розвідки США

Високопосадовець Пентагону в коментарі Sky News сказав, що після декількох днів простою російські військові можуть опинитися на відстані 15 км від центру міста. Окупант наступає по двох паралельних напрямках на схід від столиці.

Супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies показують передислокацію великої колони військової техніки, яку спрямовували на Київ.

Бронетанкові підрозділи розташовані в містах, розташованих поруч із цим аеропортом, частину військ могли розвернути на північний схід до міста Суми, додав представник Пентагону.

За оцінками Міноборони США, з початку вторгнення Росія випустила в Україні понад 775 ракет.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний раніше говорив про розгром військ загарбника під Броварами.

Через величезні втрати ЗС РФ в особовому складі президент Росії Володимир Путін схвалив відправку в Україну бойовиків із країн Близького Сходу.

За інформацією Bellingcat, Путін не отримує інформацію про військові провали агресора в Україні.