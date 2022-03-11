Росія повторює сценарій Чечні та Сирії в Україні, — Боррель

За словами віцепрезидента Єврокомісії, український опір дуже сильний, тому армія РФ може лише бомбити все без розбору.

Віцепрезидент Єврокомісії, високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що РФ не може захопити українські міста, тому хаотично їх бомбардує. Про це повідомляє TF1Info.

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Боррель підкреслив, що постійні удари по Маріуполю, безсумнівно, є воєнним злочином, і справа тут не лише в шпиталі.

"Росія не в змозі брати міста, український опір дуже сильний, тому вона робить те, що робила в Сирії або Чечні, — бомбардує. Російська армія — це артилерійська армія. Тому вона бомбардує без розбору — то шпиталь, то тротуари, то будинки", — наголосив віцепрезидент.

Жозеп Боррель також зазначив, що Володимира Путіна можуть судити в Гаазі, для цього є багато причин. Через російське вторгнення РФ в Україну, Європа вступила в нову історію в глобальній геополітиці.

Він також засудив дії ЗС РФ, заявивши, що вони невиправдані та безпідставні. Самі бойові дії стають усе жорстокішими й абсолютно неприйнятними для цивілізованого світу.

Нагадаємо, за даними Міноборони Британії, РФ перегруповує сили для наступу на Київ.

4 березня Боррель заявив про плани ЄС відключити ще більше російських банків від SWIFT.