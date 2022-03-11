Жители Сумской области помогли взять в плен 29 военных РФ (фото)

Наблюдательные жители Роменского района заметили группу людей в военной форме вблизи одного из местных сел и сообщили полиции.

Жители села в Сумской области сообщили правоохранителям о российских солдатах, которые бродили по полям. Совместными усилиями с теробороной их удалось задержать. Об этом сообщает Telegram-канал Национальной полиции Украины.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Небезразличные жители Роменского района вблизи одного из местных сел заметили группу людей в военной форме, которые показались им подозрительными.

Полицейские сразу же выехали к месту и совместно с сотрудниками территориальной обороны задержали 29 российских военнослужащих.

[ + – ] Фото пленных российских солдат Фото: Нацполиция

По словам задержанных, они направлялись к границе и руководствовались картой.

Сейчас ими занимаются правоохранители и выясняют обстоятельства, при которых они оказались на территории Роменского района.

Напомним, что СМИ опубликовали запись разговора предполагаемого военного ВС РФ с женой. "Просто мясо, 700 трупов наших", — рассказывал мужской голос на записи о потерях, которые несут российские войска в Украине. Также упоминалось о масштабном мародерстве в рядах российских войск.

ВСУ ликвидировали командующего 29-й армии Восточного военного округа РФ. Генерал-майор Андрей Колесников принял командование в преддверии вторжения в Украину, в декабре 2021 года.

Ранее Фокус сообщал, что Лукашенко оправдал вторжение войск РФ и обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь. По словам руководителя Белоруссии, у людей из Кремля и Минска совесть чиста, потому что "не они развязали войну с Украиной".