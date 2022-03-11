Жителі Сумської області допомогли взяти в полон 29 військових РФ (фото)

Спостерігачі жителі Роменського району помітили групу людей у військовій формі поблизу одного з місцевих сіл та повідомили поліції.

Жителі села на Сумщині повідомили правоохоронців про російських солдатів, які бродили полями. Спільними зусиллями із теробороною їх вдалося затримати. Про це повідомляє Telegram-канал Національної поліції України.

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Небайдужі жителі Роменського району поблизу одного з місцевих сіл помітили групу людей у військовій формі, які здалися їм підозрілими.

Поліцейські одразу ж виїхали до місця та спільно зі співробітниками територіальної оборони затримали 29 російських військовослужбовців.

[ + – ] Фото полонених російських солдатів Фото: Нацполіція

За словами затриманих, вони прямували до кордону та керувалися картою.

Наразі ними займаються правоохоронці та з'ясовують обставини, за яких вони опинилися на території Роменського району.

Нагадаємо, що ЗМІ опублікували запис розмови ймовірного військового ЗС РФ із дружиною. "Просто м'ясо, 700 трупів наших", — розповідав чоловічий голос про втрати, які зазнають російські війська в Україні. Також згадувалося масштабне мародерство у лавах російських військ.

ЗСУ ліквідували командувача 29-ї армії Східного військового округу РФ. Генерал-майор Андрій Колесніков прийняв командування напередодні вторгнення в Україну у грудні 2021 року.

Раніше Фокус повідомляв, що Лукашенко виправдав вторгнення військ РФ та звинуватив Україну в підготовці нападу на Білорусь. За словами керівника Білорусії, у людей із Кремля та Мінська совість чиста, бо "не вони розв'язали війну з Україною".