Расстрел колонны женщин с детьми под Киевом: в ГУР Минобороны сообщили детали трагедии

По данным разведчиков, погибшие мирные жители решили самостоятельно спастись от оккупантов и выбрали для эвакуации опасное направление.

Колонна мирных жителей, которую под Киевом расстреляли российские войска, пыталась эвакуироваться не через одобренный "зеленый" коридор. Новые детали трагедии опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

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В ведомстве напомнили, что 11 марта в районе населенного пункта Победа Киевской области войска РФ расстреляли колонну из женщин с детьми, которые пытались эвакуироваться в направлении села Остролучье.

Военная разведка установила детали трагедии и проинформировала, что мирные жители, спасаясь от оккупантов, хотели выехать не через одобренный сторонами "зеленый" коридор.

"А это очень опасно, ведь оккупационные подразделения без сожаления уничтожают мирное население. Примеров таких военных преступлений за эти 16 дней войны немало", — продолжили в ГУР Минобороны.

Разведчики также призвали граждан следить за официальной информацией относительно эвакуации населения и пользоваться исключительно безопасными гуманитарными коридорами, которые были одобрены сторонами.

[ + – ] ГУР Минобороны сообщило новые детали расстрела колонны женщин с детьми под Киевом

Напомним, 11 марта появилась информация о расстреле колонны мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из населенного пункта Победа. По данным военной разведки Минобороны, российские войска открыли огонь по женщинам с детьми, в результате чего погибло семь человек.

Также сообщалось об обстреле эвакуационного поезда на Донбассе. Так, российские войска в ночь с 12 на 13 марта нанесли авиаудар по гуманитарному рейсу "Краматорск-Львов" в районе станции Брусин. В результате вражеского обстрела погибла проводница поезда, еще одна женщина была госпитализирована с ранением.