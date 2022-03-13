Розстріл колони жінок із дітьми під Києвом: у ГУР Міноборони повідомили деталі трагедії

За даними розвідників, загиблі мирні жителі вирішили самостійно врятуватися від окупантів та обрали для евакуації небезпечний напрямок.

Колона мирних жителів, яку під Києвом розстріляли російські війська, намагалася евакуюватись не через схвалений "зелений" коридор. Нові деталі трагедії опублікувала пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

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У відомстві нагадали, що 11 березня в районі населеного пункту Перемога Київської області війська РФ розстріляли колону із жінок із дітьми, які намагалися евакуюватися у напрямку села Гостролуччя.

Військова розвідка встановила деталі трагедії та поінформувала, що мирні жителі, рятуючись від окупантів, хотіли виїхати не через схвалений сторонами "зелений" коридор.

"А це дуже небезпечно, адже окупаційні підрозділи без жалю знищують мирне населення. Прикладів таких військових злочинів за ці 16 днів війни чимало", — продовжили у ГУР Міноборони.

Розвідники також закликали громадян стежити за офіційною інформацією щодо евакуації населення і користуватись виключно безпечними гуманітарними коридорами, які були схвалені сторонами.

[ + – ] ГУР Міноборони повідомило нові деталі розстрілу колони жінок із дітьми під Києвом

Нагадаємо, 11 березня з'явилася інформація про розстріл колони мирних жителів, які намагалися евакуюватись із населеного пункту Перемога. За даними військової розвідки Міноборони, російські війська відкрили вогонь по жінках із дітьми, унаслідок чого загинуло семеро людей.

Також повідомлялося про обстріл евакуаційного потяга на Донбасі. Так, російські війська в ніч із 12 на 13 березня завдали авіаудару по гуманітарному рейсу "Краматорськ-Львів" у районі станції Брусин. Унаслідок ворожого обстрілу загинула провідниця потяга, ще одну жінку було госпіталізовано з пораненням.