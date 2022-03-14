"Сдаете русским точки": ГСЧС раскритиковала Геращенко из-за публикации последствий обстрелов

По словам спикера ведомства Светланы Водолаги, только за 14 марта советник главы МВД трижды публиковал информацию об обстрелах и точные адреса, куда прилетали вражеские снаряды.

Спасатели раскритиковали советника главы Министерства внутренних дел Антона Геращенко, который одним из первых публикует в соцсетях информацию и фото последствий обстрелов со стороны войск РФ. Видеообращение в своем Facebook опубликовала спикер ГСЧС Светлана Водолага.

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В частности, официальный представитель ведомства вышла в прямой эфир со столичного Подола, на который 14 марта упала сбитая российская крылатая ракета.

Водолага сообщила, что спасатели устраняют последствия падения снаряда, а точную информацию о пострадавших и погибших опубликуют на официальном портале ГСЧС. Помимо этого, спикер ведомства раскритиковала советника главы МВД Антона Геращенко за публикацию точных данных об обстрелах жилых районов Киева.

"Вы третий раз сегодня сдаете русским оккупантам точки, которые они не дообстреливали. Вы третий раз называете точный адрес, куда попадают вражеские снаряды. Я, как сотрудник ГСЧС, не боюсь. Вы имеете власть меня уволить, но хватит! Хватит предоставлять недостоверную информацию и быть первым… Если меня уволят — это будет ваше решение и ваша позиция. Хватит!", — добавила Водолага в видеообращение к Геращенко.

[ + – ] ГСЧС раскритиковала Антона Геращенко из-за публикации последствий обстрелов

Напомним, утром 14 марта российские войска нанесли артиллерийский удар по жилому району Киева. Одним из первых об обстреле многоквартирного дома на Оболони сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, который также опубликовал снимок разрушенного здания.

Также 14 марта войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву, однако средства ПВО сбили российскую крылатую ракету. Остатки снаряда упали районе жилого массива Куреневка на Подоле, в результате чего погиб один человек. Советник главы МВД также одним из первых рассказал о ракетном ударе и опубликовал фотографию, на котором можно увидеть в небе следы от ракет ПВО.