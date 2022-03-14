"Здаєте російським точки": ДСНС розкритикувала Геращенка через публікацію наслідків обстрілів

За словами спікерки відомства Світлани Водологи, лише за 14 березня радник голови МВС тричі публікував інформацію про обстріл і точні адреси, куди прилітали ворожі снаряди.

Рятувальники розкритикували радника голови Міністерства внутрішніх справ Антона Геращенка, який одним із перших публікує в соцмережах інформацію та фото наслідків обстрілів із боку військ РФ. Відеозвернення у своєму Facebook опублікувала спікерка ДСНС Світлана Водолага.

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Зокрема, офіційний представник відомства вийшов у прямий ефір зі столичного Подолу, на який 14 березня впала збита російська крилата ракета.

Водолага повідомила, що рятувальники усувають наслідки падіння снаряда, а точну інформацію про постраждалих і загиблих опублікують на офіційному порталі ДСНС. Крім того, спікерка відомства розкритикувала радника голови МВС Антона Геращенка за публікацію точних даних про обстріл житлових районів Києва.

"Ви втретє сьогодні здаєте російським окупантам точки, які вони не дообстрілювали. Ви втретє називаєте точну адресу, куди потрапляють ворожі снаряди. Я, як співробітниця ДСНС, не боюся. Ви маєте владу мене звільнити, але вистачить! Досить надавати недостовірну інформацію та бути першим… Якщо мене звільнять — це буде ваше рішення та ваша позиція. Досить!" — додала Водолага у відеозверненні до Геращенка.

[ + – ] ДСНС розкритикувала Антона Геращенка через публікацію наслідків обстрілів

Нагадаємо, вранці 14 березня російські війська завдали артилерійського удару по житловому району Києва. Одним із перших про обстріл багатоквартирного будинку на Оболоні повідомив радник голови МВС Антон Геращенко, який також опублікував знімок зруйнованої будівлі.

Також 14 березня війська РФ завдали ракетного удару по Києву, проте засоби ППО збили російську крилату ракету. Залишки снаряда впали в районі житлового масиву Куренівка на Подолі, внаслідок чого загинула одна людина. Радник голови МВС також одним із перших розповів про ракетний удар і опублікував фотографію, на якій можна побачити в небі сліди від ракет ППО.