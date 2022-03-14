Передавали информацию о перемещении ВСУ: СБУ задержала 5 подозреваемых в госизмене

Правоохранители утверждают, что также арестовали "вора в законе", который входит в санкционный список СНБО. Мужчина пытался сбежать из Украины в Молдову.

Служба безопасности Украины задержала пятерых людей, которые подозреваются в сотрудничестве с российскими военными в Донецкой и Закарпатской областях. В СБУ утверждают, что они передавали информацию о перемещении украинской армии и фотографировали их позиции, а также других объектов инфраструктуры. Эти данные российские военные использовали для нанесения ракетных и авиаударов. Подозреваемых в сотрудничестве с российской армией могут судить за государственную измену. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Telegram.

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Кроме того, удалось арестовать "вора в законе" Георгия Киладзе, который входит в санкционный список СНБО. Он в группе из 10 человек пытался покинуть Украину через Молдову.

Донецкая область

В СБУ заявили, что в Покровске мужчина и женщина фотографировали и снимали на видео аэродромы, электростанции, мосты и другие объекты. Все материалы они передавали российскому военному за деньги, который сейчас находится на временно оккупированной территории Украины. В Краматорске двое подозреваемых собирали сведения о перемещении войск ВСУ на востоке и передавали боевикам "ДНР".

Закарпатская область

Сообщается, что в Береговском районе 24-летний Киевлянин собирал и передавал фото и информацию о передвижении техники вооруженных сил Украины вместе с ее дислокацией. Полученные данные использовались для наступательных и террористических операций армией РФ.

Винницкая область

Сотрудники СБУ совместно с пограничниками задержали 10 мужчин призывного возраста пытались сбежать из Украины в Молдову. В их числе оказался "вор в законе" Георгий Киладзе, который входит в санкционный список СНБО.

Напомним, 14 марта ГСЧС раскритиковали советника главы МВД Антона Геращенко в том, что он сообщает точные адреса, куда попадали снаряды российской армии.

Ранее, 4 марта в СБУ заявили, что Россия планировала создать на западе Украины псевдореспублики. С помощью создания таких образований враг хотел расшатать ситуацию в тылу, в тех областях, которые не удается захватить силами российской армии. Организатор и ключевые лица были задержаны.