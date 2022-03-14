Передавали інформацію про переміщення ЗСУ: СБУ затримала 5 підозрюваних у держзраді

Правоохоронці стверджують, що також заарештували "злодія у законі", який входить до списку санкцій РНБО. Чоловік намагався втекти з України в Молдову.

Служба безпеки України затримала п'ятьох людей, які підозрюються у співпраці з російськими військовими у Донецькій і Закарпатській областях. В СБУ стверджують, що вони передавали інформацію про переміщення української армії та фотографували їхні позиції, а також інші об'єкти інфраструктури. Ці дані російські військові використали для завдання ракетних та авіаударів. Підозрюваних у співпраці з російською армією можуть судити за державну зраду. Про це повідомила Служба безпеки України в Telegram.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Крім того, вдалося заарештувати "злодія у законі" Георгія Кіладзе, який входить до списку санкцій РНБО. Він у групі з 10 осіб намагався покинути Україну через Молдову.

Донецька область

В СБУ заявили, що в Покровську чоловік і жінка фотографували та знімали на відео аеродроми, електростанції, мости й інші об'єкти. Усі матеріали вони передавали російському військовому за гроші, що зараз перебуває на тимчасово окупованій території України. У Краматорську двоє підозрюваних збирали відомості про переміщення військ ЗСУ на сході та передавали бойовикам "ДНР".

Закарпатська область

Повідомляється, що в Берегівському районі 24-річний киянин збирав і передавав фото й інформацію про пересування техніки збройних сил України разом з її дислокацією. Отримані дані використовувалися для наступальних і терористичних операцій армією РФ.

Вінницька область

Співробітники СБУ спільно з прикордонниками затримали 10 чоловіків призовного віку, намагалися втекти з України до Молдови. Серед них виявився "злодій у законі" Георгій Кіладзе, який входить до списку санкцій РНБО.

Нагадаємо, 14 березня ДСНС розкритикували радника голови МВС Антона Геращенка в тому, що він повідомляє точні адреси, куди потрапляли снаряди російської армії.

Раніше, 4 березня, в СБУ заявили, що Росія планувала створити на заході України псевдореспубліки. За допомогою створення таких утворень ворог хотів розхитати ситуацію в тилу, в тих сферах, які не вдається захопити силами російської армії. Організатора та ключових осіб було затримано.