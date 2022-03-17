Флот РФ атаковал у берегов Украины три судна под флагом Панамы, один из кораблей затонул

В Черном море, по данным Панамского морского управления, находятся еще, как минимум десять кораблей, но оккупанты всячески ограничивают выход судов из этого района.

С первого дня полномасштабного вторжения войска России атаковали у берегов Украины три гражданских судна, которые шли под флагом Панамы. Эту информацию озвучил глава Панамского морского управления Нориэль Арауз.

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По его словам, в результате обстрелов со стороны российских войск одно судно под иностранным флагом затонуло в Черном море. Информации о жертвах и пострадавших морское управление Панамы пока не публикует.

Еще два судна, которые также пострадали в результате атаки российского флота, остаются на плаву со значительными повреждениями.

"Мы знаем, что у нас было три корабля, которые были атакованы российскими ракетами, но весь экипаж цел, мы несем материальный ущерб", — подчеркнул Нориэль Арауз.

Тремя суднами, которые были обстреляны войсками Российской Федерации, являются Namura Queen, Lord Nelson и Helt. Арауз предупреждает, что в Черном море остается, как минимум, еще десять кораблей. Как отметил глава морского управления, флот России всячески ограничивает выход судов из этого района.

Напомним, в первый день полномасштабного вторжения войска РФ у берегов Одессы атаковали турецкое судно. Ракетный удар был нанесен по кораблю "Юпитер", который под флагом Маршалловых островов шел курсом на Румынию. На борту судна, которое было атаковано оккупантами, находилось 19 человек.

25 февраля появилась информация о том, что войска России обстреляли в Черном море бункеровщик под молдавским флагом. Судно, которое было подбито оккупантами, находилось в 19 километрах от порта "Южный" в Одесской области. После обстрела связь с бункеровщиком пропала.