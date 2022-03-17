Флот РФ атакував біля берегів України три судна під прапором Панами, один із кораблів затонув

У Чорному морі, за даними Панамського морського управління, перебувають ще щонайменше десять кораблів, але окупанти всіляко обмежують вихід суден із цього району.

Із першого дня повномасштабного вторгнення війська Росії атакували біля берегів України три цивільні судна, що йшли під прапором Панами. Цю інформацію озвучив голова Панамського морського управління Норіель Арауз.

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За його словами, внаслідок обстрілу з боку російських військ одне судно під іноземним прапором затонуло в Чорному морі. Інформації про жертв і постраждалих морське управління Панами поки що не публікує.

Ще два судна, які також постраждали внаслідок атаки російського флоту, залишаються на плаву зі значними ушкодженнями.

"Ми знаємо, що в нас було три кораблі, які були атаковані російськими ракетами, але весь екіпаж цілий, ми зазнаємо матеріальних збитків", — підкреслив Норіель Арауз.

Трьома суднами, обстріляними військами Російської Федерації, є Namura Queen, Lord Nelson і Helt. Арауз попереджає, що в Чорному морі залишається щонайменше ще десять кораблів. Як зазначив голова морського управління, флот Росії всіляко обмежує вихід суден із цього району.

Нагадаємо, першого дня повномасштабного вторгнення війська РФ біля берегів Одеси атакували турецьке судно. Ракетного удару було завдано по кораблю "Юпітер", який під прапором Маршаллових островів ішов курсом на Румунію. На борту судна, яке було атаковане окупантами, перебувало 19 людей.

25 лютого з'явилася інформація про те, що війська Росії обстріляли в Чорному морі бункерувальник під молдавським прапором. Судно, яке було підбите окупантами, перебувало за 19 кілометрів від порту "Південний" на Одещині. Після обстрілу зв'язок із бункерувальником зник.