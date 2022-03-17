Украинская армия сбила треть всех российских самолетов, - МВД
По словам Вадима Денисенко, даже при относительно ограниченном ресурсе, военные сбивают по несколько самолетов в день. Только за вчера было сбито 10 единиц авиации.
Украинские военные за время полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину сбили треть всех российских самолетов. Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире 24 телеканала.
Только за минувшие сутки Вооруженным силам удалось сбить 10 единиц российской авиации, среди которых 5 самолетов. ВСУ продолжают наносить урон ВС РФ имея даже относительно ограниченные ресурсы.
"По нашим подсчетам, мы сбили примерно одну треть самолетов, которые есть в России. То есть за 21 день Россия потеряла треть своих самолетов", утверждает Денисенко.
Он также отметил тенденцию, что после сбития самолетов все меньше летчиков задерживают. Это может говорить о том, что они не могут катапультироваться.
По данным Генштаба, ВСУ уничтожили 84 самолета и 108 вертолета российских войск. Данные актуальны на 16 марта.
В открытых источниках указывается, что ВС РФ обладают:
- 1282 единицами истребительной авиации
- 956 единицами бомбардировщиков
- 294 единицами стратегических и дальней авиации самолетов
- 150 единицами разведывательных самолетов
- 980 единицами учебно-тренировочных и учебно-боевых самолетов
Возможно, Денисенко имел в виду самолеты, которые РФ стянула к украинским границам для вторжения.
Напомним, 16 марта украинские военные сбили два Су-30СМ над Черным морем.
11 марта сбитый летчик ВС РФ заявил, что если бы его не сбили, то он бы продолжить бомбить мирные дома жителей Украины.