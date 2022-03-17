Украинская армия сбила треть всех российских самолетов, - МВД

По словам Вадима Денисенко, даже при относительно ограниченном ресурсе, военные сбивают по несколько самолетов в день. Только за вчера было сбито 10 единиц авиации.

Украинские военные за время полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину сбили треть всех российских самолетов. Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире 24 телеканала.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Только за минувшие сутки Вооруженным силам удалось сбить 10 единиц российской авиации, среди которых 5 самолетов. ВСУ продолжают наносить урон ВС РФ имея даже относительно ограниченные ресурсы.

"По нашим подсчетам, мы сбили примерно одну треть самолетов, которые есть в России. То есть за 21 день Россия потеряла треть своих самолетов", утверждает Денисенко.

Он также отметил тенденцию, что после сбития самолетов все меньше летчиков задерживают. Это может говорить о том, что они не могут катапультироваться.

По данным Генштаба, ВСУ уничтожили 84 самолета и 108 вертолета российских войск. Данные актуальны на 16 марта.

В открытых источниках указывается, что ВС РФ обладают:

1282 единицами истребительной авиации

956 единицами бомбардировщиков

294 единицами стратегических и дальней авиации самолетов

150 единицами разведывательных самолетов

980 единицами учебно-тренировочных и учебно-боевых самолетов

Возможно, Денисенко имел в виду самолеты, которые РФ стянула к украинским границам для вторжения.

Напомним, 16 марта украинские военные сбили два Су-30СМ над Черным морем.

11 марта сбитый летчик ВС РФ заявил, что если бы его не сбили, то он бы продолжить бомбить мирные дома жителей Украины.