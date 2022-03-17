Українська армія збила третину всіх російських літаків, — МВС

За словами Вадима Денисенка, навіть за відносно обмеженого ресурсу, військові збивають по кілька літаків на день. Тільки за вчора було збито 10 одиниць авіації.

Українські військові за час повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну збили третину всіх російських літаків. Про це заявив радник голови МВС Вадим Денисенко в ефірі 24 телеканалів.

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Лише минулої доби Збройним силам вдалося збити 10 одиниць російської авіації, серед яких 5 літаків. ЗСУ продовжують завдавати шкоди ЗС РФ, маючи навіть відносно обмежені ресурси.

"За нашими підрахунками, ми збили приблизно одну третину літаків, які є в Росії. Тобто за 21 день Росія втратила третину своїх літаків", — стверджує Денисенко.

Він також зазначив тенденцію, що після збиття літаків дедалі менше льотчиків затримують. Це може говорити про те, що вони не можуть катапультуватися.

За даними Генштабу, ЗСУ знищили 84 літаки та 108 вертольотів російських військ. Дані на 16 березня.

У відкритих джерелах вказується, що ЗС РФ мають:

1 282 одиниці винищувальної авіації;

956 одиниць бомбардувальників

294 одиниці стратегічних і дальньої авіації літаків

150 одиниць розвідувальних літаків

980 одиниць навчально-тренувальних і навчально-бойових літаків

Можливо Денисенко мав на увазі літаки, які РФ стягнула до українських кордонів для вторгнення.

Нагадаємо, 16 березня українські військові збили два Су-30СМ над Чорним морем.

11 березня збитий льотчик ЗС РФ заявив, що якби його не збили, то він би продовжив бомбардувати мирні будинки жителів України.