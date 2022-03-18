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Военный Фокус Российско-украинская война

ГБР просит Кабмин начислить сотрудникам бюро премии по 30 тысяч из-за военного положения, — УП

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Фото: dialog.ua | ГБР просит Кабмин начислить премии по 30 тысяч гривен сотрудникам бюро

В Госбюро расследований прокомментировали публикацию журналистов и заявили, что начисление дополнительного вознаграждения касается только работников спецподразделений, которые выполняют боевые задачи на фронте.

Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев обратился с просьбой к главе Кабинета министров Денису Шмыгалю о начислении вознаграждения в размере 30 тысяч гривен рядовым и начальникам ведомства на время действия военного положения. Соответствующее письмо на имя премьер-министра Украины опубликовало издание "Украинская правда".

В частности, Сухачев попросил Шмыгаля расширить перечень субъектов, которым положено дополнительное денежное вознаграждение согласно постановлению Кабмина №168 от 28.02.2022.

Документ предусматривает начисление ежемесячных выплат в размере 30 тысяч гривен военнослужащим ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки, ГУР Минобороны, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления госохраны, Госспецсвязи и защиты информации, Государственной специальной службе транспорта, военным прокурорам Офиса генпрокурора, ГСЧС, сотрудникам службы Судебной охраны, лицам начальствующего состава управления специальных операций НАБУ и полицейским.

В своем письме, по данным журналистов, на сотрудников бюро также должно распространяться действие постановления №168. Издание утверждает, что на сегодняшний день следователи и оперуполномоченные ГБР получают около 60 тысяч гривен ежемесячно, заместители — около 80 тысяч, а директору ведомства начисляют свыше 100 тысяч гривен.

Сосебедники "Украинской правды" в бюро рассказали, что после объявления военного положения Главное следственное управление, кроме некоторых отделов, переехало во Львовскую и Ивано-Франковскую области.

В письме Сухачева также сказано, что ГБР принимает участие в "отражении военной агрессии РФ против Украины, а также осуществляет другие меры по обеспечению национальных интересов и безопасности Украины".

ГБР премии выплаты Сухачев Шмыгаль Кабмин постановление
ГБР просит Кабмин начислить премии по 30 тысяч гривен сотрудникам бюро
ГБР премии выплаты Сухачев Шмыгаль Кабмин постановление
ГБР просит Кабмин начислить премии по 30 тысяч гривен сотрудникам бюро
ГБР премии выплаты Сухачев Шмыгаль Кабмин постановление
ГБР просит Кабмин начислить премии по 30 тысяч гривен сотрудникам бюро
ГБР премии выплаты Сухачев Шмыгаль Кабмин постановление
ГБР премии выплаты Сухачев Шмыгаль Кабмин постановление
ГБР премии выплаты Сухачев Шмыгаль Кабмин постановление

Пресс-служба ГБР отреагировала на публикацию "Украинской правды" и заявила, что материал журналистов не соответствует действительности. По данным ведомства, директор Алексей Сухачев в своем письме просил начислять дополнительные 30 тысяч гривен исключительно работникам подразделения спецназначения, которые с самого начала вторжения находятся на передовой и выполняют боевые задачи с бойцами Главного управления разведки Минобороны.

"Подразделения ГБР находятся на местах своей дислокации. Работники Центрального аппарата, включая руководство ГБР, находятся в Киеве, а следователи и оперативные работники выполняют определенные задачи. Исключением являются подразделения регионов, где идут активные боевые действия. Даже несмотря на это, передислокация касается преимущественно административных отделов и сотрудников-женщин", — говорится в сообщении пресс-службы.

Дополнительные премии по 30 тысяч должны выплачиваться бойцам спецподразделений ГБР

Ранее Фокус в своей статье разбирался, почему украинские чиновники получают космические зарплаты.

Также сообщалось, что Кабмин оценил ущерб Украины от полномасштабного вторжения России. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Киеву потребуется свыше $500 млрд для восстановления разрушенной инфраструктуры.