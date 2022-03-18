ГБР просит Кабмин начислить сотрудникам бюро премии по 30 тысяч из-за военного положения, — УП

В Госбюро расследований прокомментировали публикацию журналистов и заявили, что начисление дополнительного вознаграждения касается только работников спецподразделений, которые выполняют боевые задачи на фронте.

Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев обратился с просьбой к главе Кабинета министров Денису Шмыгалю о начислении вознаграждения в размере 30 тысяч гривен рядовым и начальникам ведомства на время действия военного положения. Соответствующее письмо на имя премьер-министра Украины опубликовало издание "Украинская правда".

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В частности, Сухачев попросил Шмыгаля расширить перечень субъектов, которым положено дополнительное денежное вознаграждение согласно постановлению Кабмина №168 от 28.02.2022.

Документ предусматривает начисление ежемесячных выплат в размере 30 тысяч гривен военнослужащим ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки, ГУР Минобороны, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления госохраны, Госспецсвязи и защиты информации, Государственной специальной службе транспорта, военным прокурорам Офиса генпрокурора, ГСЧС, сотрудникам службы Судебной охраны, лицам начальствующего состава управления специальных операций НАБУ и полицейским.

В своем письме, по данным журналистов, на сотрудников бюро также должно распространяться действие постановления №168. Издание утверждает, что на сегодняшний день следователи и оперуполномоченные ГБР получают около 60 тысяч гривен ежемесячно, заместители — около 80 тысяч, а директору ведомства начисляют свыше 100 тысяч гривен.

Сосебедники "Украинской правды" в бюро рассказали, что после объявления военного положения Главное следственное управление, кроме некоторых отделов, переехало во Львовскую и Ивано-Франковскую области.

В письме Сухачева также сказано, что ГБР принимает участие в "отражении военной агрессии РФ против Украины, а также осуществляет другие меры по обеспечению национальных интересов и безопасности Украины".

[ + – ] ГБР просит Кабмин начислить премии по 30 тысяч гривен сотрудникам бюро [ + – ] ГБР просит Кабмин начислить премии по 30 тысяч гривен сотрудникам бюро [ + – ] ГБР просит Кабмин начислить премии по 30 тысяч гривен сотрудникам бюро

Пресс-служба ГБР отреагировала на публикацию "Украинской правды" и заявила, что материал журналистов не соответствует действительности. По данным ведомства, директор Алексей Сухачев в своем письме просил начислять дополнительные 30 тысяч гривен исключительно работникам подразделения спецназначения, которые с самого начала вторжения находятся на передовой и выполняют боевые задачи с бойцами Главного управления разведки Минобороны.

"Подразделения ГБР находятся на местах своей дислокации. Работники Центрального аппарата, включая руководство ГБР, находятся в Киеве, а следователи и оперативные работники выполняют определенные задачи. Исключением являются подразделения регионов, где идут активные боевые действия. Даже несмотря на это, передислокация касается преимущественно административных отделов и сотрудников-женщин", — говорится в сообщении пресс-службы.

[ + – ] Дополнительные премии по 30 тысяч должны выплачиваться бойцам спецподразделений ГБР

Ранее Фокус в своей статье разбирался, почему украинские чиновники получают космические зарплаты.

Также сообщалось, что Кабмин оценил ущерб Украины от полномасштабного вторжения России. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Киеву потребуется свыше $500 млрд для восстановления разрушенной инфраструктуры.