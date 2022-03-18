ДБР просить Кабмін нарахувати співробітникам бюро премії по 30 тисяч через воєнний стан, — УП

У Держбюро розслідувань прокоментували публікацію журналістів та заявили, що нарахування додаткової винагороди стосується лише працівників спецпідрозділів, які виконують бойові завдання на фронті.

Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов звернувся з проханням до голови Кабінету міністрів Дениса Шмигаля про нарахування винагороди в розмірі 30 тисяч гривень рядовим та начальникам відомства на час дії воєнного стану. Відповідний лист на ім'я прем’єр-міністра України опублікувало видання "Українська правда".

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Зокрема, Сухачов попросив Шмигаля розширити перелік суб'єктів, яким належить додаткова грошова винагорода згідно з постановою Кабміну №168 від 28.02.2022.

Документ передбачає нарахування щомісячних виплат у розмірі 30 тисяч гривень військовослужбовцям ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ГУР Міноборони, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління держохорони, Держспецзв'язку та захисту інформації, Державній спеціальній службі транспорту, військовим прокурорам, особам начальницького складу управління спеціальних операцій НАБУ та поліцейським.

У своєму листі, за даними журналістів, на співробітників бюро також має поширюватися дія постанови №168. Видання стверджує, що на сьогодні слідчі та оперуповноважені ДБР отримують близько 60 тисяч гривень щомісяця, заступники — близько 80 тисяч, а директору відомства нараховують понад 100 тисяч гривень.

Співрозмовники "Української правди" в бюро розповіли, що після оголошення воєнного стану Головне слідче управління, крім деяких відділів, переїхало до Львівської та Івано-Франківської областей.

У листі Сухачова також сказано, що ДБР бере участь у "відбитті військової агресії РФ проти України, а також здійснює інші заходи для забезпечення національних інтересів та безпеки України".

[ + – ] ГБР просить Кабмін нарахувати премії по 30 тисяч гривень працівникам бюро [ + – ] ГБР просить Кабмін нарахувати премії по 30 тисяч гривень працівникам бюро [ + – ] ГБР просить Кабмін нарахувати премії по 30 тисяч гривень працівникам бюро

Пресслужба ДБР відреагувала на публікацію "Української правди" та заявила, що матеріал журналістів не відповідає дійсності. За даними відомства, директор Олексій Сухачов у своєму листі просив нараховувати додаткові 30 тисяч гривень тільки працівникам підрозділу спецпризначення, які від початку вторгнення перебувають на передовій та виконують бойові завдання з бійцями Головного управління розвідки Міноборони.

"Підрозділи ДБР знаходяться на місцях своєї дислокації. Працівники Центрального апарату, включаючи керівництво ДБР, перебувають у Києві, а слідчі та оперативні працівники виконують певні завдання. Винятком є підрозділи регіонів, де йдуть активні бойові дії. Навіть попри це, передислокація стосується переважно адміністративних. відділів та співробітників-жінок", — йдеться в повідомленні пресслужби.

[ + – ] Додаткові премії по 30 тисяч мають виплачуватись бійцям спецпідрозділів ДБР

Раніше Фокус у своїй статті розбирався, чому українські чиновники одержують космічні зарплати.

Також повідомлялося, що Кабмін оцінив збитки України від повномасштабного вторгнення Росії. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Києву буде потрібно понад $500 млрд для відновлення зруйнованої інфраструктури.