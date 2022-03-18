ВСУ вернули под контроль Украины более 30 населенных пунктов возле Киева, — Зеленский

За счет профессионализма и мужественных действий командования врага удалось отогнать от столицы и нанести ему значительный урон.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении 138 военнослужащих государственными наградами. Об этом сообщается на сайте президента.

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Так, орденом Богдана Хмельницкого II степени был награжден командующий Сухопутными войсками Александр Станиславович Сирский, который руководит обороной Киева с начала полномасштабного вторжения российских войск.

За счет его профессионализма и мужественных действий врага удалось отогнать от столицы и нанести ему значительный урон. За время обороны Киева были освобождены более 30 населенных пунктов Киевской области, которые враг временно оккупировал.

Аналогичной награды был удостоен командир танкового батальона майор Тарас Мазурок, который, защищая Донецкую область, нанес существенные потери врагу, что позволило значительно остановить его продвижение.

Напомним, что РФ планирует перебросить в Украину подразделения из Армении. Отмечается, что украинские военнослужащие приступили к освобождению временно оккупированных населенных пунктов на всех направлениях.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам Алексея Арестовича, освободить Мариуполь сейчас не представляется возможным. Советник Офиса президента пояснил, что на войне бывают окружения и что у нас половина территории страны захвачена российской армией. А о деблокаде Мариуполя говорят либо люди, которые не понимают военной обстановки, либо те, кто занимаются спекуляциями