ЗСУ повернули під контроль України понад 30 населених пунктів біля Києва, — Зеленський

За рахунок професіоналізму та мужніх дій командування ворога вдалося відігнати від столиці та завдати йому значної шкоди.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо нагородження 138 військовослужбовців державними нагородами. Про це повідомляє сайт президента.

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Так, орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня було нагороджено командувача Сухопутних військ Олександра Станіславовича Сирського, який керує обороною Києва з початку повномасштабного вторгнення російських військ.

За рахунок його професіоналізму та мужніх дій ворога вдалося відігнати від столиці і завдати йому значної шкоди. За час оборони Києва було звільнено понад 30 населених пунктів Київської області, які ворог тимчасово окупував.

Аналогічної нагороди був удостоєний командир танкового батальйону майор Тарас Мазурок, який, захищаючи Донецьку область, завдав значних втрат ворогові, що дозволило значно зупинити його просування.

Нагадаємо, що РФ планує перекинути в Україну підрозділи з Вірменії. Зазначається, що українські військовослужбовці розпочали звільнення тимчасово окупованих населених пунктів на всіх напрямках.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами Олексія Арестовича, звільнити Маріуполь зараз неможливо. Радник Офісу президента пояснив, що на війні бувають оточення, і що в нас половина території країни захоплена російською армією. А про деблокаду Маріуполя говорять або люди, які не розуміють військової обстановки, або ті, хто займається спекуляціями.